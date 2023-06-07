От отравления суррогатным сидром в РФ пострадали 90 человек
Больше трети из них умерли
07 июня 2023, 09:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Число отравившихся суррогатным сидром в России по состоянию на вечер 6 июня увеличилось до 90, среди них четверо несовершеннолетних и одна беременная, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.
Из этого числа 32 человека скончались. Больше всего пострадавших насчитали в Ульяновской области – 51 случай отравления, включая 20 смертей.
Также на лечении находятся пациенты в Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, в Удмуртии и Чувашской Республике.
Ранее сообщалось, что в магазинах Алтайского края ищут опасный напиток "Мистер Сидр", после употребления которого умирают люди.
11:12:00 07-06-2023
Вали всё на хохлов
11:25:32 07-06-2023
Гость (11:12:00 07-06-2023) Вали всё на хохлов... А при чем тут они, хозяин предприятия по производству - Оглы.
14:23:40 07-06-2023
Не кошмарьте бизнес, бедный бизнес, власть замучила проверками - стонали бизнесмены. Ну и? На кого будет списывать власть смерть этих людей, а больничные за чей счет? У нас практически все бизнесмены это спекулянты и жулики, честных качественных производителей по пальцам пересчитать можно, их то как раз власть и душит, чтобы конкуренцию вот таким Оглы не составляли.