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От отравления суррогатным сидром в РФ пострадали 90 человек

Больше трети из них умерли

07 июня 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Число отравившихся суррогатным сидром в России по состоянию на вечер 6 июня увеличилось до 90, среди них четверо несовершеннолетних и одна беременная, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Из этого числа 32 человека скончались. Больше всего пострадавших насчитали в Ульяновской области – 51 случай отравления, включая 20 смертей.

Также на лечении находятся пациенты в Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, в Удмуртии и Чувашской Республике.

Ранее сообщалось, что в магазинах Алтайского края ищут опасный напиток "Мистер Сидр", после употребления которого умирают люди.

Комментарии 3

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Гость

11:12:00 07-06-2023

Вали всё на хохлов

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Гость

11:25:32 07-06-2023

Гость (11:12:00 07-06-2023) Вали всё на хохлов... А при чем тут они, хозяин предприятия по производству - Оглы.

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Гость

14:23:40 07-06-2023

Не кошмарьте бизнес, бедный бизнес, власть замучила проверками - стонали бизнесмены. Ну и? На кого будет списывать власть смерть этих людей, а больничные за чей счет? У нас практически все бизнесмены это спекулянты и жулики, честных качественных производителей по пальцам пересчитать можно, их то как раз власть и душит, чтобы конкуренцию вот таким Оглы не составляли.

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