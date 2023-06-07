От отравления суррогатным сидром в РФ пострадали 90 человек

Больше трети из них умерли

07 июня 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число отравившихся суррогатным сидром в России по состоянию на вечер 6 июня увеличилось до 90, среди них четверо несовершеннолетних и одна беременная, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Из этого числа 32 человека скончались. Больше всего пострадавших насчитали в Ульяновской области – 51 случай отравления, включая 20 смертей.

Также на лечении находятся пациенты в Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, в Удмуртии и Чувашской Республике.

Ранее сообщалось, что в магазинах Алтайского края ищут опасный напиток "Мистер Сидр", после употребления которого умирают люди.