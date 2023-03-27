Заринск объявили "неблагополучным пунктом" из-за бешенства

27 марта 2023, 19:01, Анастасия Бичакова

Фото: сайт администрации Заринска / admzarinsk.ru

В Заринске объявили карантин по бешенству. В городе ввели ряд ограничений.

Почему приняли такую меру, что это значит и сколько продлится карантин – в разборе amic.ru.

Почему и на сколько в Заринске ввели карантин по бешенству?

По указу губернатора Виктора Томенко в Заринске ввели карантин по бешенству.

Эпизоотический очаг заболевания зафиксировали в трёх километрах на восток от города, сообщают на портале правовой информации. Заринск определили как "неблагополучный пункт".

Карантин продлится 60 календарных дней после убоя последнего животного с подозрением на бешенство, а также уничтожения последнего трупа восприимчивого животного.

Что запрещено во время карантина по бешенству?

В эпизоотическом очаге запрещены лечение и перемещение больных животных, а также их ввоз и вывоз за пределы зоны карантина.

Нельзя охотиться на восприимчивых животных и снимать шкуры с их трупов. Кроме того, в эпизоотическом очаге не разрешают находиться посторонним людям. Можно только персоналу.

Также в неблагополучном пункте запрещают проводить ярмарки, выставки и прочие мероприятия, "связанные с перемещением и скоплением животных". Нельзя отлавливать диких зверей для вывоза в зоопарки.

Что сделают во время карантина?

Во время карантина на территории проведут дезинфекционные мероприятия в несколько этапов, а также ликвидируют эпизоотический очаг бешенства.

Сотрудники госветслужбы обойдут дворы местных жителей, чтобы выявить больных бешенством животных.

Также животных вакцинируют, в том числе если с даты прививки прошло полгода.

Помимо этого, в неблагополучном пункте отловят животных без владельца. В дальнейшем их изолируют с последующим содержанием в течение двух недель с момента отлова и вакцинацией от бешенства.