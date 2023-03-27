Что известно о карантине по бешенству, который ввели в алтайском городе?
Заринск объявили "неблагополучным пунктом" из-за бешенства
27 марта 2023, 19:01, Анастасия Бичакова
В Заринске объявили карантин по бешенству. В городе ввели ряд ограничений.
Почему приняли такую меру, что это значит и сколько продлится карантин – в разборе amic.ru.
Почему и на сколько в Заринске ввели карантин по бешенству?
По указу губернатора Виктора Томенко в Заринске ввели карантин по бешенству.
Эпизоотический очаг заболевания зафиксировали в трёх километрах на восток от города, сообщают на портале правовой информации. Заринск определили как "неблагополучный пункт".
Карантин продлится 60 календарных дней после убоя последнего животного с подозрением на бешенство, а также уничтожения последнего трупа восприимчивого животного.
Что запрещено во время карантина по бешенству?
В эпизоотическом очаге запрещены лечение и перемещение больных животных, а также их ввоз и вывоз за пределы зоны карантина.
Нельзя охотиться на восприимчивых животных и снимать шкуры с их трупов. Кроме того, в эпизоотическом очаге не разрешают находиться посторонним людям. Можно только персоналу.
Также в неблагополучном пункте запрещают проводить ярмарки, выставки и прочие мероприятия, "связанные с перемещением и скоплением животных". Нельзя отлавливать диких зверей для вывоза в зоопарки.
Что сделают во время карантина?
Во время карантина на территории проведут дезинфекционные мероприятия в несколько этапов, а также ликвидируют эпизоотический очаг бешенства.
Сотрудники госветслужбы обойдут дворы местных жителей, чтобы выявить больных бешенством животных.
Также животных вакцинируют, в том числе если с даты прививки прошло полгода.
Помимо этого, в неблагополучном пункте отловят животных без владельца. В дальнейшем их изолируют с последующим содержанием в течение двух недель с момента отлова и вакцинацией от бешенства.
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