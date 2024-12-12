Что особенного в зеркальной дате 12.12 и как привлечь удачу в этот день?
Нумерологи уверяют, что такая магия числе способна принести как хорошее, так и плохое
12 декабря 2024, 13:54, ИА Амител
Изображение сгенерирована нейросетью DALL-E
12 декабря эзотерики считают особенным днем. Все дело в сочетании цифр в дате "12.12". По мнению нумерологов, эта зеркальность несет в себе большую кармическую силу.
О том, что особенного в этом дне и как привлечь удачу, – в материале amic.ru.
1
Почему 12 декабря 2024 года – это зеркальная дата?
Все дело в цифрах. Нумерологи убеждены, что их определенное сочетание в написании даты делает день особенным. При этом наиболее сильной энергетикой обладают зеркальные даты, которые будто бы "отражены" посередине. 12 декабря 2024 года – не совсем зеркальная дата. Но сочетание двух чисел "12", считают эзотерики, все равно наполнят день особенными вибрациями.
2
Что особенного в дате 12.12?
В нумерологии число 12 считается символом баланса и завершенности. Поэтому "удвоенная" энергия цифр в этот день будет благоволить к завершению уже начатых дел. Также важным вопросом для многих людей станет поиск равновесия в делах и личной жизни.
Безусловно, энергия Вселенной сегодня будет направлена именно на эти сферы.
Впрочем, есть и отрицательное влияние. Цифру 2 часто считают символом неопределенности и противоречий. Поэтому далеко не все пройдет гладко.
3
Что можно делать в зеркальную дату 12.12?
12 декабря отлично подойдет для:
- улаживания конфликтов и поиска компромиссов;
- уборки в доме;
- размышлений о будущем;
- завершения уже начатых дел.
4
Что нельзя делать 12 декабря 2024 года?
Главная опасность этой зеркальной даты – импульсивные решения. Вселенная не поддержит ваши порывы, что приведет к неудаче. Сегодня нельзя:
- ссориться или конфликтовать;
- начинать новые большие проекты;
- совершать импульсивные покупки;
- подписывать важные документы.
5
Как загадать желание в зеркальную дату 12.12.2024?
Никаких особенных ритуалов нет. Важно лишь, чтобы ваше желание было конкретным. Поэтому формулируйте его максимально четко.
Можно даже записать свое желание на листе бумаги, чтобы представить желаемую картину еще более явно. Загадывать желание лучше утром или к вечеру, когда ваша голова не занята рабочими делами.
14:08:56 12-12-2024
в каком месте она зеркальная?
14:10:06 12-12-2024
Что зеркального в этой дате?
14:16:16 12-12-2024
Всегда загадываю желания в час соответствующий дате и неплохо сбывается. Скажем 13 декабря надо загадывать в 13 часов 12 минут и тд. Сегодня можно было загадывать самые трудновыполнимые, но только в 12.12. Не зря на рубеже годов, когда обнуляется дата и время загадывают в 00.00 кстати 31 декабря или 1 января? на мой взгляд нет уже того и еще того.
15:03:57 12-12-2024
завтра вообще пятница 13.
15:11:39 12-12-2024
21,12 вот это зеркальная дата
15:55:55 12-12-2024
Гость (15:11:39 12-12-2024) 21,12 вот это зеркальная дата... 08.80
16:52:39 12-12-2024
Бейтесь лбом об пол и удача к Вам придет.
18:33:52 13-12-2024
12+12=24