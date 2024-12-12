Нумерологи уверяют, что такая магия числе способна принести как хорошее, так и плохое

12 декабря 2024, 13:54, ИА Амител

Изображение сгенерирована нейросетью DALL-E

12 декабря эзотерики считают особенным днем. Все дело в сочетании цифр в дате "12.12". По мнению нумерологов, эта зеркальность несет в себе большую кармическую силу.

О том, что особенного в этом дне и как привлечь удачу, – в материале amic.ru.

1 Почему 12 декабря 2024 года – это зеркальная дата? Все дело в цифрах. Нумерологи убеждены, что их определенное сочетание в написании даты делает день особенным. При этом наиболее сильной энергетикой обладают зеркальные даты, которые будто бы "отражены" посередине. 12 декабря 2024 года – не совсем зеркальная дата. Но сочетание двух чисел "12", считают эзотерики, все равно наполнят день особенными вибрациями.

2 Что особенного в дате 12.12? В нумерологии число 12 считается символом баланса и завершенности. Поэтому "удвоенная" энергия цифр в этот день будет благоволить к завершению уже начатых дел. Также важным вопросом для многих людей станет поиск равновесия в делах и личной жизни. Безусловно, энергия Вселенной сегодня будет направлена именно на эти сферы. Впрочем, есть и отрицательное влияние. Цифру 2 часто считают символом неопределенности и противоречий. Поэтому далеко не все пройдет гладко.

3 Что можно делать в зеркальную дату 12.12? 12 декабря отлично подойдет для: улаживания конфликтов и поиска компромиссов;

уборки в доме;

размышлений о будущем;

завершения уже начатых дел.

4 Что нельзя делать 12 декабря 2024 года? Главная опасность этой зеркальной даты – импульсивные решения. Вселенная не поддержит ваши порывы, что приведет к неудаче. Сегодня нельзя: ссориться или конфликтовать;

начинать новые большие проекты;

совершать импульсивные покупки;

подписывать важные документы.