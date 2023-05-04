Рассказываем, какими бывают веб-приложения и зачем они вообще нужны

04 мая 2023, 18:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLruuCVE

Ноутбук. Гаджеты / Фото: standret / Freepik

Обычные пользователи часто не замечают разницу между сайтом и веб-приложением. Им важно, чтобы портал решал поставленную задачу, то есть предоставлял допуск к определённому контенту. Но разница есть, рассказываем какая.

Что такое веб-приложение?

Веб приложение – это функциональная интерактивная компьютерная программа, которую используют не только для хранения данных, но для их создания, обновления, удаления и т.д. Доступ может осуществляться с компьютеров и любых мобильных устройств, на которых установлен современный браузер.

Веб-приложения обычно размещаются в облаках, поэтому все данные находятся под надёжной защитой. Они способны работать на любых платформах, хорошо настраиваются и не имеют сложностей в обслуживании и обновлении.

Чем отличается веб-приложения от сайта?

Чтобы решить, сделать веб-приложение или сайт, будущий владелец должен знать, какие отличия между ними существуют. К основным относят:

решаемые задачи. Сайт более статичен и прост в использовании. Его основная задача – хранить и отображать данные. Веб-приложение обеспечивает взаимодействие с пользователем, он является более функциональным инструментом;

степень взаимодействия с пользователями. Сайт позволяет смотреть, слушать, считывать информацию. Если нужно, чтобы пользователь манипулировал данными (заполнял формы, что-то менял), то лучше создать web* приложение;

требование к прохождению авторизации. Веб-приложение требует идентификации, поэтому пользоваться им без неё нельзя. Сайтов подобное ограничение не касается.

Ещё одно отличие состоит в усилиях, которые придётся потратить разработчику. Создание сайта – относительно простой процесс. Разработка веб-приложений для бизнеса или иных целей требует наличия более серьёзных знаний и опыта.

Какие бывают веб-приложения?

Веб-приложения в зависимости от критериев бывают такие:

по шаблону построения: прогрессивные, одностраничные и многостраничные;

по используемым компонентным моделям: с универсальными или специализированными компонентными моделями или вовсе без них;

по принципу работы: динамические и статические;

по назначению: для коммерции, создания контента, коммуникации и т.д.

Примеры популярных веб-приложений: Twitter, Facebook*, Gmail, Adobe CC, YouTube.

*web (веб)

*Деятельность Meta (Facebook) запрещена в России как экстремистская.

ООО "СИБДЕВ"

На правах рекламы