Что такое веб-приложение и чем оно отличается от сайта?
Рассказываем, какими бывают веб-приложения и зачем они вообще нужны
04 мая 2023, 18:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLruuCVE
Обычные пользователи часто не замечают разницу между сайтом и веб-приложением. Им важно, чтобы портал решал поставленную задачу, то есть предоставлял допуск к определённому контенту. Но разница есть, рассказываем какая.
Что такое веб-приложение?
Веб приложение – это функциональная интерактивная компьютерная программа, которую используют не только для хранения данных, но для их создания, обновления, удаления и т.д. Доступ может осуществляться с компьютеров и любых мобильных устройств, на которых установлен современный браузер.
Веб-приложения обычно размещаются в облаках, поэтому все данные находятся под надёжной защитой. Они способны работать на любых платформах, хорошо настраиваются и не имеют сложностей в обслуживании и обновлении.
Чем отличается веб-приложения от сайта?
Чтобы решить, сделать веб-приложение или сайт, будущий владелец должен знать, какие отличия между ними существуют. К основным относят:
- решаемые задачи. Сайт более статичен и прост в использовании. Его основная задача – хранить и отображать данные. Веб-приложение обеспечивает взаимодействие с пользователем, он является более функциональным инструментом;
- степень взаимодействия с пользователями. Сайт позволяет смотреть, слушать, считывать информацию. Если нужно, чтобы пользователь манипулировал данными (заполнял формы, что-то менял), то лучше создать web* приложение;
- требование к прохождению авторизации. Веб-приложение требует идентификации, поэтому пользоваться им без неё нельзя. Сайтов подобное ограничение не касается.
Ещё одно отличие состоит в усилиях, которые придётся потратить разработчику. Создание сайта – относительно простой процесс. Разработка веб-приложений для бизнеса или иных целей требует наличия более серьёзных знаний и опыта.
Какие бывают веб-приложения?
Веб-приложения в зависимости от критериев бывают такие:
- по шаблону построения: прогрессивные, одностраничные и многостраничные;
- по используемым компонентным моделям: с универсальными или специализированными компонентными моделями или вовсе без них;
- по принципу работы: динамические и статические;
- по назначению: для коммерции, создания контента, коммуникации и т.д.
Примеры популярных веб-приложений: Twitter, Facebook*, Gmail, Adobe CC, YouTube.
*web (веб)
*Деятельность Meta (Facebook) запрещена в России как экстремистская.
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