Останется ли в СИЗО экс-директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина?

Предыдущий срок ареста Авдюхиной заканчивался 1 июля, 27 июня его продлили до 16 сентября

27 июня 2024, 12:17, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина на суде / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Центральный районный суд продлил арест для бывшей главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую подозревают в хищении около 150 млн рублей у клиентов. Она останется в СИЗО до 16 сентября 2024 года, передает корреспондент amic.ru из зала суда.

Заседание по продлению меры пресечения Авдюхиной состоялось 27 июня в 11 часов. На него доставили обвиняемую.

Среди оснований в пользу продления ареста следователь указал, что Авдюхина может скрыться и продолжать заниматься преступной деятельностью, ее дело имеет общественный резонанс, а также то, что она способна надавить на следствие, потому что сотрудники "Жилфонда" были в ее подчинении.

Прокурор поддержал доводы следствия, отметив, что основания для продления ареста не изменились. По его словам, Авдюхина обвиняется в тяжком корыстном преступлении. К тому же она не проживает по месту регистрации, а на свободе может воспрепятствовать следствию и скрыться. Избрание более мягкой меры пресечения в ее случае нецелесообразно.

В итоге суд согласился с этими доводами и продлил арест Авдюхиной до 16 сентября. При этом постановление может быть обжаловано в течение трех суток.

Адвокат обвиняемой Николай Городилов рассказал amic.ru, что будет обжаловать это решение. По его словам, доводы, что его подзащитная может продолжить заниматься преступной деятельностью и воспрепятствовать следствию – необоснованны. Кроме того, повод оставить ее в СИЗО из-за общественного резонанса – это не правовое основание, что не может определять ходатайство.

Сама Авдюхина также не согласна с тем, что она останется под арестом.

Еще 27 апреля Центральный районный суд оставил Авдюхину в СИЗО до 1 июля. Срок истекал, так что необходимо было его продление.

Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина, по версии следствия, похитила около 150 млн рублей у клиентов барнаульского "Жилфонда" и самой компании. Она брала крупные суммы у покупателей недвижимости на хранение и для передачи их продавцам, а также получала деньги клиентов для инвестиций в недвижимость.

Потерпевшими по делу были признаны более 30 жителей Алтайского края. С деньгами Авдюхина скрылась в Аргентине, ее объявили в международный розыск. 2 января 2024 года злоумышленницу задержали в Аргентине, куда она прибыла в январе 2023-го. Затем Авдюхину экстрадировали в Россию. 29 февраля ее передали российской стороне. В Алтайский край доставили в апреле 2024 года.

Подозревают Авдюхину по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).