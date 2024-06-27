Останется ли в СИЗО экс-директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина?
Предыдущий срок ареста Авдюхиной заканчивался 1 июля, 27 июня его продлили до 16 сентября
27 июня 2024, 12:17, Антон Дегтярев
Центральный районный суд продлил арест для бывшей главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую подозревают в хищении около 150 млн рублей у клиентов. Она останется в СИЗО до 16 сентября 2024 года, передает корреспондент amic.ru из зала суда.
Заседание по продлению меры пресечения Авдюхиной состоялось 27 июня в 11 часов. На него доставили обвиняемую.
Среди оснований в пользу продления ареста следователь указал, что Авдюхина может скрыться и продолжать заниматься преступной деятельностью, ее дело имеет общественный резонанс, а также то, что она способна надавить на следствие, потому что сотрудники "Жилфонда" были в ее подчинении.
Прокурор поддержал доводы следствия, отметив, что основания для продления ареста не изменились. По его словам, Авдюхина обвиняется в тяжком корыстном преступлении. К тому же она не проживает по месту регистрации, а на свободе может воспрепятствовать следствию и скрыться. Избрание более мягкой меры пресечения в ее случае нецелесообразно.
В итоге суд согласился с этими доводами и продлил арест Авдюхиной до 16 сентября. При этом постановление может быть обжаловано в течение трех суток.
Адвокат обвиняемой Николай Городилов рассказал amic.ru, что будет обжаловать это решение. По его словам, доводы, что его подзащитная может продолжить заниматься преступной деятельностью и воспрепятствовать следствию – необоснованны. Кроме того, повод оставить ее в СИЗО из-за общественного резонанса – это не правовое основание, что не может определять ходатайство.
Сама Авдюхина также не согласна с тем, что она останется под арестом.
Еще 27 апреля Центральный районный суд оставил Авдюхину в СИЗО до 1 июля. Срок истекал, так что необходимо было его продление.
Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина, по версии следствия, похитила около 150 млн рублей у клиентов барнаульского "Жилфонда" и самой компании. Она брала крупные суммы у покупателей недвижимости на хранение и для передачи их продавцам, а также получала деньги клиентов для инвестиций в недвижимость.
Потерпевшими по делу были признаны более 30 жителей Алтайского края. С деньгами Авдюхина скрылась в Аргентине, ее объявили в международный розыск. 2 января 2024 года злоумышленницу задержали в Аргентине, куда она прибыла в январе 2023-го. Затем Авдюхину экстрадировали в Россию. 29 февраля ее передали российской стороне. В Алтайский край доставили в апреле 2024 года.
Подозревают Авдюхину по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
13:23:31 27-06-2024
Сама Авдюхина также не согласна с тем, что она останется под арестом ---- это только доказывает, что она ни в чем не раскаивается. Она случайно лопухнулась с Аргентиной, если бы уехала в США, у нее все было бы по другому. Если ее сейчас выпустить, второй раз она так не ошибется