Алексей Говырин рассказал, какие гарантии сохраняются при трудоустройстве

02 августа 2026, 07:25, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью РИА Новости рассказал, какие льготы доступны работающим пенсионерам. При этом набор преференций зависит от вида пенсии, возраста, региона проживания, уровня дохода и дополнительных статусов гражданина.

Среди трудовых гарантий — право на два оплачиваемых дня в году для прохождения диспансеризации. Даты нужно согласовать с работодателем; за сотрудником сохраняются место работы и средний заработок. Кроме того, пенсионер по старости вправе ежегодно взять до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты — работодатель обязан предоставить их по письменному заявлению.

Страховую пенсию выплачивают даже при наличии официального трудоустройства. С 2025 года работающим пенсионерам вновь проводят ежегодную индексацию, а в августе каждого года пенсию дополнительно пересчитывают с учетом страховых взносов за предыдущий год. Размер прибавки определяется официальной зарплатой и числом начисленных пенсионных коэффициентов.

После увольнения пенсионеру начислят все индексации, пропущенные в 2016–2024 годах, и ежемесячные выплаты вырастут. При этом социальная доплата до прожиточного минимума во время работы обычно не предоставляется, а социальная пенсия по старости в этот период не выплачивается.

«В налоговой сфере работающие пенсионеры сохраняют федеральные льготы: можно освободить от налога по одному объекту каждого вида (например, квартиру, жилой дом, гараж). По земельному налогу действует вычет на шесть соток одного участка. Единой федеральной льготы по транспортному налогу нет — ее условия устанавливают регионы. Зарплата облагается НДФЛ на общих основаниях, поэтому пенсионер вправе получать налоговые вычеты за лечение, обучение, покупку жилья и проценты по ипотеке», — говорится в публикации.

Меры поддержки в сфере ЖКХ зависят от региона и дохода семьи. Единой федеральной скидки на коммунальные платежи для всех пенсионеров не предусмотрено. Если доля расходов на жилье высока, можно оформить субсидию — при расчете учтут пенсию, зарплату и другие доходы семьи. Нормативы и порядок назначения субсидии определяют субъекты РФ.

Компенсация взносов на капитальный ремонт для граждан старше 70 и 80 лет обычно положена только неработающим собственникам, поэтому официальное трудоустройство нередко лишает права на эту выплату.

Отдельные льготы — на проезд, зубопротезирование, лекарства, телефон и некоторые коммунальные услуги — предоставляются в зависимости от региона либо при наличии дополнительного статуса (например, инвалидности или звания ветерана). Полный перечень доступных мер поддержки следует уточнять по месту регистрации с учетом вида пенсии и состава семьи.