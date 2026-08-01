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В России увеличат страховые пенсии по потере кормильца

Выплаты увеличат, если нашлись неучтенные взносы умершего кормильца

01 августа 2026, 07:27, ИА Амител

Пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 августа произойдет повышение страховых пенсий по потере кормильца — но только в отдельных случаях, пишет ТАСС.

Как пояснили в Социальном фонде России, выплата вырастет, если на лицевой счет умершего кормильца поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя. Размер пенсии при этом зависит от заработка кормильца, в связи с утратой которого была оформлена выплата.

Кроме того, увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров. Соцфонд проведет перерасчет без подачи заявлений: будут пересчитаны пенсии по старости и инвалидности для тех пенсионеров, которые работали в 2025 году. Повышенную выплату перечислят по привычному графику.

Пенсионер / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Названы категории граждан, имеющие право на досрочный выход на пенсию

В список входят работники вредных и опасных производств, сотрудники медицинской и творческой сфер, педагоги, жители районов Крайнего Севера, многодетные матери, родители и опекуны детей-инвалидов, а также ряд других льготных категорий
НОВОСТИОбщество

пенсии
       

Комментарии 2

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Гость

07:57:08 01-08-2026

Картинка вообще не в тему

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Гость

09:47:33 01-08-2026

Заголовок вообще не в тему. Ежемесячная рядовая процедура подана как великое свершение.

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