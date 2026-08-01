В России увеличат страховые пенсии по потере кормильца
Выплаты увеличат, если нашлись неучтенные взносы умершего кормильца
01 августа 2026, 07:27, ИА Амител
С 1 августа произойдет повышение страховых пенсий по потере кормильца — но только в отдельных случаях, пишет ТАСС.
Как пояснили в Социальном фонде России, выплата вырастет, если на лицевой счет умершего кормильца поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя. Размер пенсии при этом зависит от заработка кормильца, в связи с утратой которого была оформлена выплата.
Кроме того, увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров. Соцфонд проведет перерасчет без подачи заявлений: будут пересчитаны пенсии по старости и инвалидности для тех пенсионеров, которые работали в 2025 году. Повышенную выплату перечислят по привычному графику.
07:57:08 01-08-2026
Картинка вообще не в тему
09:47:33 01-08-2026
Заголовок вообще не в тему. Ежемесячная рядовая процедура подана как великое свершение.