В России увеличат страховые пенсии по потере кормильца

Выплаты увеличат, если нашлись неучтенные взносы умершего кормильца

01 августа 2026, 07:27, ИА Амител

Пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 августа произойдет повышение страховых пенсий по потере кормильца — но только в отдельных случаях, пишет ТАСС.

Как пояснили в Социальном фонде России, выплата вырастет, если на лицевой счет умершего кормильца поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя. Размер пенсии при этом зависит от заработка кормильца, в связи с утратой которого была оформлена выплата.

Кроме того, увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров. Соцфонд проведет перерасчет без подачи заявлений: будут пересчитаны пенсии по старости и инвалидности для тех пенсионеров, которые работали в 2025 году. Повышенную выплату перечислят по привычному графику.