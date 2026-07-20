Жилье должно находиться вне крупных агломераций, а заемщику необходимо подтвердить намерение проживать в приобретенном доме или квартире

20 июля 2026, 23:34, ИА Амител

Ипотека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Многодетные семьи все чаще обращаются к сельской ипотеке, чтобы улучшить свои жилищные условия, рассказал RT депутат Госдумы от ЛДПР и заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Процентные ставки по сельской ипотеке варьируются от 0,1 до 3% годовых. Максимальная сумма кредита для одного человека — шесть миллионов рублей, для семьи — до 12 миллионов», — пояснил он.

По словам депутата, обязательным условием участия в программе является работа в сельской местности. С 2026 года доступ к программе будет ограничен: воспользоваться ею смогут специалисты агропромышленного комплекса, социальной сферы, ветеринарии и местных органов власти. Исключение составят участники СВО и их семьи.

Второе важное условие — регулярное подтверждение занятости. Заемщик должен каждые шесть месяцев предоставлять доказательства своей работы. В случае увольнения необходимо найти новое место работы в течение полугода.

Третье требование — обязательная регистрация в приобретенном жилье. Семья должна зарегистрироваться в доме не позднее 180 дней после покупки и ежегодно подтверждать это на протяжении пяти лет. Проживание в городе при наличии дома в сельской местности не соответствует условиям программы.

«Банки предъявляют строгие требования к домам: они не должны быть старше трех-пяти лет, должны быть пригодны для круглогодичного проживания и оснащены всеми необходимыми коммуникациями», — добавил депутат.

Дом должен быть построен в течение двух лет. Если это условие не выполнено, банк может потребовать досрочного погашения кредита.

«Сельская ипотека предоставляется только один раз. Если после 23 декабря 2023 года вы уже пользовались другими льготными программами, то на сельскую ипотеку претендовать не сможете», — рассказал Панеш.

Он подчеркнул, что сельская ипотека — это выгодный инструмент для многодетных семей, но необходимо строго соблюдать все условия. Перед подачей заявки важно внимательно изучить требования и убедиться, что работа и жилье соответствуют критериям программы.