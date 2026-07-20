Регион оказался в середине рейтинга по развитию ипотеки

20 июля 2026, 15:00, ИА Амител

Ипотека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Алтайский край занял 59-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по развитию ипотеки, а Республика Алтай — 27-е, сообщает РИА Новости.

В качестве основного показателя ранжирования использовано соотношение числа выданных кредитов с 1 июня 2025 года по 1 июня 2026 года к численности экономически активного населения. Также проанализированы и приведены следующие показатели: средний размер кредита и доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам.

«В Алтайском крае количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения — 12,7. В январе — мае 2026 года средний размер ипотечного кредита составил 3,37 млн рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2026 года — 1,21%», — говорится в исследовании.

В Республике Алтай количество ипотечных кредитов на тысячу жителей — 16,7. Средний размер займа — 3,24 млн рублей. Доля просроченной задолженности — 0,77%.

Среди регионов СФО выше всего в рейтинге расположилась Новосибирская область (25-е место), где приходится 17,2 ипотечного кредита на тысячу трудящихся человек, а средний размер ипотеки составляет 4,15 млн рублей.

Регионы СФО:

Республика Тыва (1-е место) — 26,6 кредита на тысячу человек, средний размер займа — 4,77 млн;

Новосибирская область (25-е место) — 17,2 и 4,15 млн;

Республика Алтай (27-е место) — 16,7 и 3,24 млн;

Красноярский край (39-е место) — 15,5 и 3,93 млн;

Иркутская область (43-е место) — 14,4 и 3,90 млн;

Республика Хакасия (46-е место) — 14,2 и 3,81 млн;

Омская область (48-е место) — 14,0 и 3,81 млн;

Томская область (49-е место) — 13,7 и 3,99 млн;

Алтайский край (59-е место) — 12,7 и 3,37 млн;

Кемеровская область (64-е место) — 12,3 и 3,42 млн.

Лидером стала Республика Тыва, где за год в среднем 26 человек из тысячи экономически активного населения взяли ипотечный кредит — это почти в 1,9 раза больше, чем в среднем по стране (14,2).

«В целом по России средний ипотечный кредит составляет уже 4,45 млн рублей, а семь лет назад он немногим превышал 2 млн рублей. Таким образом, средний размер кредита с 2019 года вырос более чем в два раза, что во многом отражает рост стоимости жилья», — отметили аналитики.

Кстати



В 2025 году Алтайский край занимал 53-е место в рейтинге по развитию ипотеки. Средний размер ипотечного кредита тогда составлял 3,14 млн рублей. В 2024 году он был равен 2,87 млн, а в 2020 году — 1,66 млн. За шесть лет средний размер ипотеки в регионе вырос в два раза — с 1,66 млн до 3,37 млн.Ранее сообщалось, что семьям с детьми в Алтайском крае придется дольше копить на квартиру, чем год назад.