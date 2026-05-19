Депутат объяснила, в каких случаях школьник может пересдать ЕГЭ
Повторная сдача возможна при болезни, нарушениях процедуры или неудовлетворительном результате по обязательным предметам
19 мая 2026, 10:16, ИА Амител
Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") в беседе с ТАСС рассказала, в каких случаях выпускникам разрешается пересдать ЕГЭ.
По ее словам, повторная сдача предусмотрена в нескольких ситуациях: если школьник пропустил экзамен по уважительной причине (например, болезнь, подтвержденная документально), был вынужден уйти из аудитории из-за резкого ухудшения здоровья либо если в ходе экзамена выявлены технические или организационные нарушения.
Кроме того, пересдача допускается при получении двойки по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике, — чтобы выпускник мог получить аттестат.
Заявления о пересдаче рассматривает государственная экзаменационная комиссия региона.
«Школа помогает оформить документы, однако окончательное решение принимается на региональном уровне, что позволяет обеспечить единые правила и избежать субъективности», — отметила депутат.
Скрозникова подчеркнула, что такая возможность делает систему экзаменов более справедливой и снижает психологическое давление на выпускников.
«Столь значимый экзамен должен предусматривать механизмы исправления возможных ошибок и учета сложных жизненных обстоятельств выпускников», — считает парламентарий.
10:19:28 19-05-2026
... а раньше это всё в школе рассказывали...
А сейчас депутат...