Депутат объяснила, в каких случаях школьник может пересдать ЕГЭ

Повторная сдача возможна при болезни, нарушениях процедуры или неудовлетворительном результате по обязательным предметам

19 мая 2026, 10:16, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") в беседе с ТАСС рассказала, в каких случаях выпускникам разрешается пересдать ЕГЭ.

По ее словам, повторная сдача предусмотрена в нескольких ситуациях: если школьник пропустил экзамен по уважительной причине (например, болезнь, подтвержденная документально), был вынужден уйти из аудитории из-за резкого ухудшения здоровья либо если в ходе экзамена выявлены технические или организационные нарушения.

Кроме того, пересдача допускается при получении двойки по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике, — чтобы выпускник мог получить аттестат.

Заявления о пересдаче рассматривает государственная экзаменационная комиссия региона.

«Школа помогает оформить документы, однако окончательное решение принимается на региональном уровне, что позволяет обеспечить единые правила и избежать субъективности», — отметила депутат.

Скрозникова подчеркнула, что такая возможность делает систему экзаменов более справедливой и снижает психологическое давление на выпускников.