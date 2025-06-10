Депутат предложил отключать интернет по ночам для повышения рождаемости
Интернет-зависимость разрушает основы семьи, убежден Михаил Иванов
10 июня 2025, 09:00, ИА Амител
Депутат Брянской областной думы и лидер движения "Россия православная" Михаил Иванов предложил отключать по ночам интернет молодым семьям без детей. Свое мнение он высказал в беседе с изданием "Абзац".
По словам депутата, интернет стал новой зависимостью, которая разрушает основы семьи.
"Молодые люди, вместо того чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы", – пояснил он.
Иванов предположил, что интернет-зависимость является угрозой для демографии, и предложил в связи с этим ввести ограничения на пользование интернетом для молодых пар в ночное время, например, с 23:00 до 02:00.
Объяснить парам важность общения и осознанного подхода к созданию семьи могли бы участковые и семейные психологи, считает депутат.
"Мы не призываем к тотальному контролю, но если молодые люди проводят ночи в телефонах, вместо того чтобы уделять внимание друг другу, то это путь в никуда", – сказал Иванов.
09:01:22 10-06-2025
кажется у депутатов мозг уже отключается напрочь
10:11:02 10-06-2025
Гость (09:01:22 10-06-2025) кажется у депутатов мозг уже отключается напрочь... Я по другому это сформулировал: Депутату надо мозг включить, а потом подумал и понял, что там включать нечего.
10:14:45 10-06-2025
Гость (09:01:22 10-06-2025) кажется у депутатов мозг уже отключается напрочь...
— Не умом поразить тщился, — с достоинством ответил отец Кин. — Единственно, чего добивался, успеть в государственной пользе. Умные нам не надобны. Надобны верные...(С)
Аркадий и Борис Стругацкие. "Трудно быть богом".
09:13:20 10-06-2025
депутат не допускает, что молодые люди, больше думают о работе, деньгах, саморазвитии, более менее обеспеченной жизни и путешествиях?
что им просто не сильно хочется в двадцать лет по уши залазить в ипотеку в человейнике?
и что молодые люи более взвешенно подходят к этому всему, чем наше покаление
09:16:24 10-06-2025
И свет и воду и тепло. Все надо отключить и контрацепцию запретить, школы отменить, здравоохранение похоронить. Вот тогда и заживем.
19:50:57 10-06-2025
Гость (09:16:24 10-06-2025) И свет и воду и тепло. Все надо отключить и контрацепцию зап... если не сопьёмся
09:17:26 10-06-2025
может лучше презервативы запретить?
09:53:14 10-06-2025
Musik (09:17:26 10-06-2025) может лучше презервативы запретить?...
Может лучше проводить психиатрическое освидетельствование перед тем, как выдавать депутатскую корочку?
11:01:38 10-06-2025
Sic semper tyrannis (09:53:14 10-06-2025) Может лучше проводить психиатрическое освидетельствовани... они получат. а вот когда вы пойдете дворником устраиваться - вот сомневаюсь
12:44:11 10-06-2025
Musik (09:17:26 10-06-2025) может лучше презервативы запретить?... У вас только этот метод контрацепции? Других не знаете?
09:23:09 10-06-2025
О сколько там депутатов чудных). По ночам не спят, о нас думают.
09:25:22 10-06-2025
Надо наоборот делать бесплатный трафик для просмотра порнухи
10:43:13 10-06-2025
Гость (09:25:22 10-06-2025) Надо наоборот делать бесплатный трафик для просмотра порнухи... Адресный подход нужен, только там где разнополые живут, а то Содом и Гомора
09:29:17 10-06-2025
Если люди друг другу неинтересны и у них не возникает желания заняться друг с другом сексом, то отключение интернета тут никак не поможет, это полный бред
10:19:35 10-06-2025
Гость (09:29:17 10-06-2025) Если люди друг другу неинтересны и у них не возникает желани... а накой они живут тогда вместе? мазахисты?
10:24:34 10-06-2025
Гость (10:19:35 10-06-2025) а накой они живут тогда вместе? мазахисты?... экономический и духовный союз
11:22:34 10-06-2025
Гость (10:19:35 10-06-2025) а накой они живут тогда вместе? мазахисты?... Мне это тоже интересно, но живут же
15:20:36 10-06-2025
Гость (10:19:35 10-06-2025) а накой они живут тогда вместе? мазахисты?... Большинство не осознают зачем они вообще живут, а выговорите про "вместе".
09:30:50 10-06-2025
ну тогда и свет отключайте - чтобы "страшненькие" тоже размножались.
И воду -чтобы ...
09:51:31 10-06-2025
Шинник (09:30:50 10-06-2025) ну тогда и свет отключайте - чтобы "страшненькие" тоже размн... про воду не понял.
поясните если не сложно.
10:16:00 10-06-2025
Musik (09:51:31 10-06-2025) про воду не понял.поясните если не сложно.... например чтобы дождь принять ... золотой
11:06:02 10-06-2025
Шинник (10:16:00 10-06-2025) например чтобы дождь принять ... золотой ... а вот теперь понял, какой душ вы принимаете когда отключают воду.
у меня пока не отключали, и нагреватель есть.
09:39:19 10-06-2025
БРЕД!!! И такие деньжища получают в ГД!!! Что еще навязывать народу будут???
12:16:43 10-06-2025
Гость (09:39:19 10-06-2025) БРЕД!!! И такие деньжища получают в ГД!!! Что еще навязывать... Читать текст не пробовали? Это депутат не из ГД, а из Брянской областной.
12:21:33 10-06-2025
Гость (12:16:43 10-06-2025) Читать текст не пробовали? Это депутат не из ГД, а из Брянск... Сути дела это не меняет)
09:43:35 10-06-2025
Женщина должна поменьше работать, а мужчина побольше зарабатывать (с) А.Райкин
09:44:43 10-06-2025
Глупость...
10:11:20 10-06-2025
ППШариков (09:44:43 10-06-2025) Глупость......
Вы излишне дипломатичны в определении данной инициативы
09:50:50 10-06-2025
Интересно, как он собрался определять, где именно пользуются интернетом молодые семьи без детей? Начнем с того, что эти самые семьи могут банально снимать жилье, и договор с провайдером либо будет заключен на кого-то одного, либо вообще на собственника. Два - люди могут жить не расписанными или вообще с родителями. Он собрался половине квартиры интернет отключать, да еще и следить, чтобы молодые к нему доступа не имели? Ну и самая мякотка - это ж надо будет как-то вести учет этих самых семей, отслеживать, когда там у них дети пошли... Надо, срочно надо создать новую чиновничью структуру с нормальными зп для этих целей.
10:14:51 10-06-2025
Гость (09:50:50 10-06-2025) Интересно, как он собрался определять, где именно пользуются... По его логике везде, кроме домов престарелых, там уже можно)))
19:54:33 10-06-2025
Гость (09:50:50 10-06-2025) Интересно, как он собрался определять, где именно пользуются... вот тут и пригодится вход через госуслуги 🤪
10:18:56 10-06-2025
Наберут в Думу по объявлению потом русским мучайся
10:19:53 10-06-2025
А цыганяи и таджикам пусть не отключают.
10:32:53 10-06-2025
Мдаааа.
10:37:43 10-06-2025
Интернет не надо отключать ночью. Надо отслеживать кто че смотрит. Смотрит не то -на выселки обоих на 15 суток в село. В лаптях ходить и при лучине жить.
22:02:23 10-06-2025
Холмс (10:37:43 10-06-2025) Интернет не надо отключать ночью. Надо отслеживать кто че см... При Петре 1 в селе были крайний раз?
10:43:01 10-06-2025
По Оруэллу, большой брат следит за вами чем вы занимаетесь с 23-02
11:05:30 10-06-2025
А как он определит где ночь, а где не ночь?
11:23:44 10-06-2025
Гость (11:05:30 10-06-2025) А как он определит где ночь, а где не ночь?... стукачей на местах иметь надо тогда все будешь знать и когда ночь и кто там ночью с кем и чем занимается
12:10:10 10-06-2025
Гость (11:05:30 10-06-2025) А как он определит где ночь, а где не ночь?... А, и это тоже - когда в стране не один часовой пояс, будет весело) Надо всех перевести на московское время, тогда контролерам будет попроще.
12:15:56 10-06-2025
Гость (12:10:10 10-06-2025) А, и это тоже - когда в стране не один часовой пояс, будет в... Мониторить 24/7 - и всего делов...
11:42:03 10-06-2025
Поражаюсь умище этого депутата. Впрочем не могу выбрать среди них самого выдающегося.
14:23:10 10-06-2025
Ну Слава Богу, что хоть у нас с подруженцией не отключат, а то по заголовку можно подумать что у всех отключат и всем рожать. Но мы - то уже план выполнили по 2е родили, внуков уже 4 -5 чел. Нам льготы должны быть, а то ночью нечем заниматься, бессонница, в интернете сидим
18:17:16 10-06-2025
Гость (14:23:10 10-06-2025) Ну Слава Богу, что хоть у нас с подруженцией не отключат, а... Сходите на лево.
16:49:37 10-06-2025
Эээ..вы чо так возбудились то?
Депутаты озабочены медиарейтингами!
А вы тут что подумали?
Они могут молоть чо угодно, лишь бы про них гденибудь упомянули
19:51:52 10-06-2025
порно надо ночами смотреть...для повышения рождаемости
19:57:12 10-06-2025
брак перестанут оформлять совсем и вместе жить тоже.
21:30:20 10-06-2025
им там в воду что- то подливают? 🤦
23:29:12 10-06-2025
Вместо того чтобы снять наконец табу на Ютуб, похоже, вынашиваются планы вообще запретить интернет как "отвлекающую" альтернативу!?