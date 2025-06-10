Депутат предложил отключать интернет по ночам для повышения рождаемости

Интернет-зависимость разрушает основы семьи, убежден Михаил Иванов

10 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Кровать / Фото: Jp Valery / Unsplash

Депутат Брянской областной думы и лидер движения "Россия православная" Михаил Иванов предложил отключать по ночам интернет молодым семьям без детей. Свое мнение он высказал в беседе с изданием "Абзац".

По словам депутата, интернет стал новой зависимостью, которая разрушает основы семьи.

"Молодые люди, вместо того чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы", – пояснил он.

Иванов предположил, что интернет-зависимость является угрозой для демографии, и предложил в связи с этим ввести ограничения на пользование интернетом для молодых пар в ночное время, например, с 23:00 до 02:00.

Объяснить парам важность общения и осознанного подхода к созданию семьи могли бы участковые и семейные психологи, считает депутат.