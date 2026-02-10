Держали в собачьей клетке. Трех женщин обвиняют в убийстве шестилетней девочки

На момент смерти ребенок весил всего 12,2 кг. На теле жертвы обнаружили зажившие следы связывания, переломы костей, открытые раны и ожоги

10 февраля 2026, 21:00, ИА Амител

Клетка / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В штате Северная Каролина США разворачивается чудовищное дело об убийстве шестилетней Доминик Муди, сообщает People.

Трем женщинам — 61‑летней Сьюзан Робинсон, 51‑летней Тоне Макнайт и 22‑летней Террин Макнайт — предъявлены обвинения в убийстве ребенка.

Трагедия вскрылась 16 декабря 2025 года. Полицейские прибыли по вызову в службу экстренной помощи, где сообщили о безжизненном ребенке в доме. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Медицинские эксперты установили, что на момент смерти Доминик весила всего 12,2 кг. На ее теле обнаружили зажившие следы связывания, переломы костей, открытые раны и ожоги, язвы в области гениталий и ягодиц, предположительно из‑за длительного нахождения в грязных подгузниках.

Следствие выявило ужасающие условия в доме. Там царила антисанитария — стоял резкий запах мочи и кала, по помещениям бегали крысы, и даже отсутствовало отопление, несмотря на морозы.

По свидетельствам четверых других детей, проживавших в том же доме, Доминик регулярно держали в собачьей клетке.

Кроме того, в ходе расследования изучена переписка обвиняемых. В ней найдены фотографии ребенка, примотанного скотчем, и сообщения, указывающие на систематическое лишение девочки пищи.

Шокирует и то, что полиция приезжала по этому адресу почти 50 раз за все годы, а социальные службы получали минимум пять сигналов о возможном насилии над детьми.

4 февраля 2026 года женщинам дополнительно предъявили обвинения в убийстве. Суд отказал всем троим в освобождении под залог. Расследование продолжается.

