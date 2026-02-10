Произнесенная попугаем фраза помогла раскрыть дело об убийстве

Первоначально правоохранители не могли установить точную картину произошедшего

10 февраля 2026, 09:44, ИА Амител

Попугай / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Домашний попугай стал неожиданным свидетелем убийства в американском штате Мичиган и помог следствию восстановить обстоятельства трагедии, сообщает The Mirror.

Полицейские прибыли на вызов и обнаружили в доме мужчину с пятью огнестрельными ранениями, а рядом — женщину с ранением от выстрела. Первоначально правоохранители не могли установить точную картину произошедшего, однако внимание следователей привлек серый попугай, находившийся в доме.

Вскоре птица начала повторять фразу "не стреляй" голосом погибшего мужчины. Родители убитого предположили, что попугай запомнил слова, прозвучавшие во время преступления, и именно их стал воспроизводить.

В ходе расследования правоохранители также обнаружили несколько предсмертных записок женщины и выяснили, что супруги испытывали серьезные финансовые трудности. Присяжные рассмотрели материалы дела и уже через день вынесли единогласный вердикт, признав женщину виновной в убийстве. Суд назначил ей наказание в виде пожизненного лишения свободы.

