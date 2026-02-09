В Екатеринбурге подростка обнаружили мертвым в школьном туалете

Согласно предварительным данным, криминальная подоплека исключена

09 февраля 2026, 16:51, ИА Амител

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru

В Академическом районе Екатеринбурга в школе № 181 во время перемены обнаружили тело девятиклассника, причины его гибели пока не установлены, сообщает E1.ru.

«Его нашли в туалете, умер во время перемены», — рассказали школьники.

Детей первой смены после этого отпустили домой. На место происшествия вызвали скорую помощь, но врачи констатировали смерть подростка.

Согласно предварительным данным, криминальная подоплека исключена. В отдельных сообщениях указывается, что мальчик мог плохо себя почувствовать из-за курения в туалете, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.

Следственный комитет Свердловской области пока не дает официальных комментариев по поводу случившегося. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.