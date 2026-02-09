В Екатеринбурге подростка обнаружили мертвым в школьном туалете
09 февраля 2026, 16:51, ИА Амител
В Академическом районе Екатеринбурга в школе № 181 во время перемены обнаружили тело девятиклассника, причины его гибели пока не установлены, сообщает E1.ru.
«Его нашли в туалете, умер во время перемены», — рассказали школьники.
Детей первой смены после этого отпустили домой. На место происшествия вызвали скорую помощь, но врачи констатировали смерть подростка.
Согласно предварительным данным, криминальная подоплека исключена. В отдельных сообщениях указывается, что мальчик мог плохо себя почувствовать из-за курения в туалете, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.
Следственный комитет Свердловской области пока не дает официальных комментариев по поводу случившегося. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
