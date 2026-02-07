Немец пытался отравить свою дочь крысиным ядом, чтобы не платить алименты
Врачи смогли спасти жизнь ребенка
07 февраля 2026, 13:05, ИА Амител
В Баварии началось судебное разбирательство в отношении 28-летнего мужчины, которому вменяется покушение на убийство собственной малолетней дочери. По данным следствия, отец, гражданин Афганистана по имени Элиас, сознательно ввел в рот своей трехлетней дочери яд для уничтожения грызунов, чтобы избежать алиментных обязательств. Как передает издание Bild, мужчина спрятал в неповрежденной упаковке фосфид алюминия – токсичное вещество, применяемое против грызунов. Ребенку стало плохо после употребления яда, что побудило мать своевременно вызвать экстренные службы. Медикам удалось спасти жизнь девочки.
Расследование установило, что обвиняемый вынашивал свой преступный замысел на протяжении нескольких недель, изучая в Сети информацию о воздействии ядовитого вещества на организм человека. Главной причиной его действий стало стремление избежать уплаты средств на содержание дочери. Однако сам обвиняемый полностью отвергает свою причастность к инкриминируемому преступлению.
13:11:51 07-02-2026
Немец из Афганистана? Ахах,ожидаемый конец восточной сказки
13:31:12 07-02-2026
Какой же он немец, он же афганец.
17:07:48 07-02-2026
Гость (13:31:12 07-02-2026) Какой же он немец, он же афганец.... Афганогерманец
18:16:59 08-02-2026
Козлина он.