Немец пытался отравить свою дочь крысиным ядом, чтобы не платить алименты

Врачи смогли спасти жизнь ребенка

07 февраля 2026, 13:05, ИА Амител

Девочка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Баварии началось судебное разбирательство в отношении 28-летнего мужчины, которому вменяется покушение на убийство собственной малолетней дочери. По данным следствия, отец, гражданин Афганистана по имени Элиас, сознательно ввел в рот своей трехлетней дочери яд для уничтожения грызунов, чтобы избежать алиментных обязательств. Как передает издание Bild, мужчина спрятал в неповрежденной упаковке фосфид алюминия – токсичное вещество, применяемое против грызунов. Ребенку стало плохо после употребления яда, что побудило мать своевременно вызвать экстренные службы. Медикам удалось спасти жизнь девочки.

Расследование установило, что обвиняемый вынашивал свой преступный замысел на протяжении нескольких недель, изучая в Сети информацию о воздействии ядовитого вещества на организм человека. Главной причиной его действий стало стремление избежать уплаты средств на содержание дочери. Однако сам обвиняемый полностью отвергает свою причастность к инкриминируемому преступлению.