Дети из Барнаула смогут принять участие в шоу на федеральном канале

Подать заявку можно до 15 апреля 2024 года

12 февраля 2024, 07:05, ИА Амител

Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com

Дети из Барнаула смогут принять участие в восьмом сезоне шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ.

Участниками проекта могут стать ребята в возрасте от 7 до 18 лет, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

Первым этапом станет дистанционный кастинг. Тех, кто пройдет его, ждет поездка в Москву. Расходы на себя возьмет телеканал.

Подать заявку можно до 15 апреля 2024 года.