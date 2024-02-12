Дети из Барнаула смогут принять участие в шоу на федеральном канале
Подать заявку можно до 15 апреля 2024 года
12 февраля 2024, 07:05, ИА Амител
Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com
Дети из Барнаула смогут принять участие в восьмом сезоне шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ.
Участниками проекта могут стать ребята в возрасте от 7 до 18 лет, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.
Первым этапом станет дистанционный кастинг. Тех, кто пройдет его, ждет поездка в Москву. Расходы на себя возьмет телеканал.
Подать заявку можно до 15 апреля 2024 года.
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