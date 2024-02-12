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Дети из Барнаула смогут принять участие в шоу на федеральном канале

Подать заявку можно до 15 апреля 2024 года

12 февраля 2024, 07:05, ИА Амител

Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com
Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com

Дети из Барнаула смогут принять участие в восьмом сезоне шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ. 

Участниками проекта могут стать ребята в возрасте от 7 до 18 лет, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

Первым этапом станет дистанционный кастинг. Тех, кто пройдет его, ждет поездка в Москву. Расходы на себя возьмет телеканал.

Подать заявку можно до 15 апреля 2024 года.

Барнаул телевидение

Комментарии 3

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Гость

11:02:39 12-02-2024

Не "дети Барнаула", о "определенный их сегмент - НЕКОТОРЫЕ"

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Гость

11:09:39 12-02-2024

Бедные дети на потеху неправильным взрослым.

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Гость

13:49:59 12-02-2024

Гость (11:09:39 12-02-2024) Бедные дети на потеху неправильным взрослым. ... Странное заключение!

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