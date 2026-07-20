Приоритет в выкладке и продвижении должны получить товары российского производства — от подгузников и питания до одежды и игрушек

20 июля 2026, 22:50, ИА Амител

Детские товары / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Минпромторг России планирует расширить действие механизма "российской полки" на детские товары, сообщил заместитель главы ведомства Иван Куликов в интервью РИА Новости.

«Основным инструментом в этом вопросе станет законопроект "о российской полке", который обяжет торговые сети и маркетплейсы выделять определенную долю продукции отечественных производителей на своих полках. Это позволит российским компаниям получить маркетинговые преимущества и уравнять их возможности с зарубежными конкурентами. После введения этого механизма мы рассмотрим возможность его применения к детским товарам, включая игрушки и игровые наборы», — сказал Куликов.

Он также отметил, что импортные товары часто доминируют на полках в различных сегментах. Минпромторг активно работает над улучшением условий для российских производителей. В частности, в этом году планируется запуск пилотных программ поддержки, таких как продвижение детских игр на маркетплейсах и предоставление субсидий на производство игрушек с анимационными персонажами.

Ранее сообщалось, что косметика и парфюмерия первыми появятся на "российской полке".