Минпромторг: косметика и парфюмерия первыми появятся на "российской полке"
Инициатива поддержит локальных производителей и сделает отечественную продукцию заметнее для потребителей
09 апреля 2026, 20:02, ИА Амител
Косметика, бытовая химия и парфюмерия будут одними из первых категорий товаров, которые появятся на "российской полке", сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга России Роман Чекушов.
«Эти товары уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, и я могу подтвердить это на примере своей семьи и друзей. Российская косметика отличается разнообразием и представлена в различных ценовых сегментах», — подчеркнул он.
Что означает "российская полка"?
Законопроект о "российской полке", разработанный Минпромторгом, предусматривает требования к национальным непродовольственным товарам. Они должны будут соответствовать трем критериям:
- должны быть произведены на территории России, а также государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в случае предоставления таким государством недискриминационного режима доступа для российской продукции на национальный рынок;
- производитель должен быть неподконтрольным иностранным лицам;
- бренд не должен контролироваться иностранными лицами или право на использование иностранного бренда должно принадлежать российской компании не менее чем на пять лет.
Цель инициативы — поддержать и продвигать продукцию российского производства.
Планировалось, что закон вступит в силу с 1 марта, однако сроки перенесены на год. Обсуждение документа в Госдуме запланировано на весеннюю сессию.
20:54:07 09-04-2026
А брендам это нужно? Прямо вижу ясно как день, как представитель Don't touch my skin просит поставить их продукцию рядом с Невской косметикой
07:06:26 10-04-2026
Этой вашей косметикой только пятки мазать!