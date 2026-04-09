Инициатива поддержит локальных производителей и сделает отечественную продукцию заметнее для потребителей

09 апреля 2026, 20:02, ИА Амител

Парфюмерия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Косметика, бытовая химия и парфюмерия будут одними из первых категорий товаров, которые появятся на "российской полке", сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга России Роман Чекушов.

«Эти товары уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, и я могу подтвердить это на примере своей семьи и друзей. Российская косметика отличается разнообразием и представлена в различных ценовых сегментах», — подчеркнул он.

Что означает "российская полка"?

Законопроект о "российской полке", разработанный Минпромторгом, предусматривает требования к национальным непродовольственным товарам. Они должны будут соответствовать трем критериям:

должны быть произведены на территории России, а также государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в случае предоставления таким государством недискриминационного режима доступа для российской продукции на национальный рынок;

производитель должен быть неподконтрольным иностранным лицам;

бренд не должен контролироваться иностранными лицами или право на использование иностранного бренда должно принадлежать российской компании не менее чем на пять лет.

Цель инициативы — поддержать и продвигать продукцию российского производства.

Планировалось, что закон вступит в силу с 1 марта, однако сроки перенесены на год. Обсуждение документа в Госдуме запланировано на весеннюю сессию.

Ранее amic.ru рассказал, что означает знак на упаковке "Алтайские продукты +100 к здоровью". Это целая система, гарантирующая, что товар действительно сделан на Алтае и сырье используется именно алтайское.