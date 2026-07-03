Лабубу против матрешек: что изменится на рынке игрушек с сентября
В настоящее время российские производители обеспечивают чуть более 10% рынка игрушек
03 июля 2026, 17:28, ИА Амител
С 1 сентября в России изменятся правила продажи игрушек. На кассах начнут проверять наличие обязательной маркировки через систему "Честный знак", и товары без нее приобрести уже не получится. Новые меры направлены на борьбу с нелегальной продукцией, которая, по данным "Shot Проверки", занимает заметную долю рынка.
Как утверждают авторы публикации, в настоящее время российские производители обеспечивают чуть более 10% рынка игрушек. Остальной ассортимент составляют преимущественно зарубежные товары. По информации "Shot Проверки", отечественные компании уступают иностранным производителям по стоимости продукции, объемам выпуска и скорости появления новых коллекций.
В результате, как отмечается в публикации, на полках магазинов преобладают импортные куклы, конструкторы и популярные коллекционные игрушки, в том числе плюшевые монстры Лабубу. При этом около трети всех закупок приходится на Китай.
С введением новых правил каждая покупка будет проходить автоматическую проверку через систему маркировки. Если информация о товаре отсутствует в базе, касса не позволит оформить продажу.
Проверить происхождение игрушки покупатели могут уже сейчас. Через приложение системы "Честный знак" можно узнать производителя, страну происхождения и дату выпуска товара, а также убедиться, что продукция поступила в продажу легально.
Ожидается, что новые требования помогут сократить объем нелегальной продукции на рынке и усилят контроль за оборотом игрушек. При этом в публикации "Shot Проверки" отмечается, что популярность импортных брендов по-прежнему остается высокой, а российские производители пока занимают сравнительно небольшую долю рынка.
20:20:09 03-07-2026
Уже и до детей добрались эти нелюди 😭
21:07:42 03-07-2026
Так-то "матрёшка" - японская кукла
03:37:34 04-07-2026
Будет так, что новые тренды в игрушках будут ультра дорогими, потому что спрос будет превышать предложение.
07:17:21 04-07-2026
не до матрешек сейчас народу, быть бы живу.