Девочка на велосипеде пострадала в ДТП на зебре в Бийске

Школьница получила различные травмы

03 августа 2026, 14:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 3 августа в центре Бийска произошло ДТП с участием ребенка. На пешеходном переходе под автомобиль попала девятилетняя девочка, ехавшая на велосипеде. Об этом сообщили в канале станции скорой медицинской помощи Бийска в мессенджере Max.

Как рассказал главный фельдшер медучреждения Максим Максимкин, школьница получила различные травмы.

«Медиками ей была оказана вся необходимая помощь на месте, после чего в состоянии средней степени тяжести ребенка доставили в медицинское учреждение», — сообщил он.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.