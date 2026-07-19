В Горно-Алтайске ребенок на велосипеде пострадал в ДТП с автомобилем

В результате аварии мальчик получил ушибы бедер

19 июля 2026, 10:05, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске вечером 17 июля автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста. По предварительным данным, мальчик ехал по встречной полосе движения. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.

Дорожная авария произошла около 17:45 в районе дома № 14 по переулку Западному. По информации полиции, школьник двигался на велосипеде навстречу транспортному потоку.

В это время по дороге ехала Toyota Vista под управлением 38-летней жительницы Горно-Алтайска, которая допустила наезд на ребенка.

В результате ДТП мальчик получил ушибы бедер. Его доставили в республиканскую больницу для оказания медицинской помощи. Госпитализация пострадавшему не понадобилась.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.