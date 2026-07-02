Девушка погибла в ДТП недалеко от барнаульского поселка
Она скончалась на месте аварии от травм
02 июля 2026, 17:55, ИА Амител
Смертельное ДТП недалеко от поселка Лесного / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
Недалеко от поселка Лесного в Барнауле погибла 22-летняя девушка, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.
Водитель автомобиля "Мерседес Бенц С180", 18-летний парень, ехал по автодороге Новые Зори — Власиха и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.
«В результате ДТП пассажирка, девушка 2004 года рождения, скончалась на месте аварии от полученных травм», — сообщили в Госавтоинспекции.
Травмы также получили водитель и другие пассажиры: молодой человек 2008 года рождения и две девушки 2004 и 2005 годов рождения.
18:45:44 02-07-2026
Погоняла молодежь
19:35:55 02-07-2026
Жаль, очень жаль. Этот м4рседес, полный народу, бешенно гонял в ночь с 27 на 28 июня по Ленина в Барнауле, дрифтовал страшно. Вот и финиш...
21:16:58 02-07-2026
1 (19:35:55 02-07-2026) Жаль, очень жаль. Этот м4рседес, полный народу, бешенно гоня... дада, я помню!! ему желали вслед ужас что, среди людей слышал...вот и сбылось! кошмар. все таки словл человека и энергия и пожелание , высказанное "в сердцах" - сбывается!! всем земля пухом. Не все любители погонять доживут до зимы, увы...
06:57:07 03-07-2026
Гость (21:16:58 02-07-2026) дада, я помню!! ему желали вслед ужас что, среди людей слыша... а с самокатчиками почему это не работает?
07:10:01 03-07-2026
Элен без ребят (06:57:07 03-07-2026) а с самокатчиками почему это не работает? ... Потому что они меньшему количеству людей мешают. А пердельщики ночные, периодически "выхватывают", то что им в спины прилетает.
23:47:17 02-07-2026
1 (19:35:55 02-07-2026) Жаль, очень жаль. Этот м4рседес, полный народу, бешенно гоня... Ну всё этот больше не будет, по Попова(там же отремонтировали ) каждую ночь рев моторов, вопрос где ГАИ то или ночных смен нет?
06:55:59 03-07-2026
гость (23:47:17 02-07-2026) Ну всё этот больше не будет, по Попова(там же отремонтировал... ночные смены есть, экипажей нет. их оптимизировали. мне пару лет назад, один из сотрудников говорил, что всего 4 экипажа на город оставили. ну такое.
06:58:07 03-07-2026
1 (19:35:55 02-07-2026) Жаль, очень жаль. Этот м4рседес, полный народу, бешенно гоня... а жаль то чего?
23:04:48 02-07-2026
зело кувыркался, все диски колесные вразлет
08:19:15 03-07-2026
Покатал девчонок...
10:29:05 03-07-2026
Мозг как часть тела у "водилы" отсутствует напрочь, какой дрифт, когда у тебя полный салон пассажиров??? Только в одного такие вещи делают, дабы не нести ответственность ни за кого, кроме себя, и не в городе, где полно пешеходов. На автодроме убился- твоё решение, никого за собой не потащил.