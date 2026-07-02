Девушка погибла в ДТП недалеко от барнаульского поселка

Она скончалась на месте аварии от травм

02 июля 2026, 17:55, ИА Амител

Смертельное ДТП недалеко от поселка Лесного / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Недалеко от поселка Лесного в Барнауле погибла 22-летняя девушка, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Водитель автомобиля "Мерседес Бенц С180", 18-летний парень, ехал по автодороге Новые Зори — Власиха и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

«В результате ДТП пассажирка, девушка 2004 года рождения, скончалась на месте аварии от полученных травм», — сообщили в Госавтоинспекции.

Травмы также получили водитель и другие пассажиры: молодой человек 2008 года рождения и две девушки 2004 и 2005 годов рождения.