Девятибалльные пробки сковали Барнаул вечером 10 января
Сейчас заторы наблюдаются почти на всех главных улица города
10 января 2024, 18:17, ИА Амител
Фото: "Яндекс.Пробки"
Девятибалльные пробки образовались в Барнауле вечером в среду, 10 января. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас заторы наблюдаются почти на всех главных улица города.
Классическая пробка собралась на Строителей – там ситуация усугубляется аварией. Заторы также есть на Красноармейском и на Ленина. По объездной небольшая пробка на Челюскинцев и на части улицы Загородной. Сильный затор также образовался на улице Аванесова и Змеиногорском тракте.
В спальной части города пробки на Павловском тракте, Власихинской, Балтийской, Взлетной, Попова, Малахова.
18:53:56 10-01-2024
Ехать-то не пробовали? Тупят через одного.
05:54:48 11-01-2024
Проблема заключается в переизбытке автомобилей, приезжающих в центр утром. Расширение моста на Новом рынке лишь увеличивает масштабы трагедии. Основные меры, которые используют другие города, где в центре города пробок нет - это расширение общественных пространств, где нет автомобилей, т.е. пешеходные зоны, платные парковки, бесплатные парковки в центре только для резидентов, ограничения на въезд. Так сделано, например, в Казани. Легко проверить по Дубль ГИС. В результате выигрывают все. Кто виноват, что эти меры не внедряются в Барнауле, а все делается как раз наоборот.?
09:27:44 11-01-2024
Гость (05:54:48 11-01-2024) Проблема заключается в переизбытке автомобилей, приезжающих ... "Проблема заключается в переизбытке автомобилей" а тут все ноют, что яйца купить не на что))
14:29:50 11-01-2024
Гость (05:54:48 11-01-2024) Проблема заключается в переизбытке автомобилей, приезжающих ... В Казани движение ограничено еще тем, что в основном парковки все платные. А просто так машину где попало, как у нас, не бросишь. У магазинов маленькая парковочка, а в других местах стоят знаки "Стоянка запрещена". И эвакуаторы летают, как у нас таксисты. Попробуй бросить машину, в неразрешенном месте, через пол часа уже будешь искать ее на штрафстоянке.