Директор алтайского завода протестировал обновленный Haval H9 от Автоцентра АНТ

Михаил Дыров проверил рамный внедорожник в городе, лесу и на трассе

22 июня 2026, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFFxjqLu

Михаил Дыров у Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Большой рамный внедорожник сложно оценить по фото и списку характеристик. Его нужно увидеть вживую: открыть увесистую дверь, почувствовать просторную посадку, качественный обзор, мощную работу двигателя и полного привода — всего того, за что такие автомобили и выбирают. Провести тест-драйв обновленного внедорожника Haval H9 ("Хавейл Эйч 9") от Автоцентра АНТ приехал генеральный директор завода АО "Силикатчик", выпускающего продукцию под торговой маркой "Стройберг", победитель "Народного знака качества" 2023 года в номинации "Персона Business FM (Бизнесс ЭфЭм) Барнаул" Михаил Дыров.

Михаил — человек деловой и основательный. Он ценит качество, надежность и проверенные решения, но как производственник понимает: рынок меняется, и новые технологии нужно изучать лично. Тем более автомобили он любит, особенно большие: сам ездит на семиместной машине, ухаживает за ней и много передвигается по городу и за его пределами — по работе, личным делам, на дачу и в путешествия. Поэтому Haval H9 ему было интересно протестировать не только на ровной дороге. Маршрут тест-драйва прошел по знакомым улицам Индустриального района, где Михаил живет и ездит каждый день, а также по трассе и в ленточном бору.

Протестировать Haval H9 можете и вы в Автоцентре АНТ по адресу: Барнаул, Павловский тракт, 251д, рядом с ТРЦ "Европа".

Сила и статус в каждой детали

Haval H9 — рамный полноприводный внедорожник, который после обновления стал еще выразительнее. У автомобиля крупный силуэт, строгие квадратные формы и четкие линии. В дизайне нет лишних деталей: выглядит спокойно и дорого.

После обновления модель получила новые акценты во внешности. Решетка радиатора, окантовка фар, колесные арки и пороги теперь выполнены в сером цвете — сдержанно и по-настоящему брутально.

Сзади на двери разместили вместительный функциональный бокс. В поездке туда удобно убрать то, что всегда должно оставаться под рукой. Также у модели есть подготовка под установку тягово-сцепного устройства, рейлинги на крыше, задние тонированные стекла — полезные вещи для тех, кто планирует возить прицеп, снаряжение или использовать внедорожник для активного отдыха.

Палитра кузова тоже играет на характер модели. Доступны пять оттенков: "сумрачный изумруд", "черный нефрит", "снежный оникс", "атласный селенит" и новый матовый серый цвет "лунный базальт".

Михаилу Дырову приглянулись сразу два автомобиля: серый Haval H9 в обновленной версии и дорестайлинговая модель в белом цвете. Первый он оценивал у Автоцентра АНТ, а по городу и лесу катался на втором.

Михаил Дыров с обновленным Haval H9 у Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Салон для большой семьи и дальних маршрутов

Если внешний вид Haval H9 говорит о характере, то салон раскрывает его практичную сторону. Внутри просторно и удобно. В рестайлинговой модели три ряда сидений, что позволяет разместить до семи человек. Впрочем, и дорестайлинговая модель тоже комфортная и подходит для большой семьи и путешествий.

Передняя панель продолжает общую геометрию автомобиля: крупные формы, уверенные линии, понятная логика управления. После обновления появилась версия с темным потолком, а всего для салона доступны три варианта цветового оформления.

Центр передней панели занимает большой мультимедийный экран диагональю 14,6 дюйма. Рядом — цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. На руле вынесли основные кнопки управления, а самые популярные функции сохранили на физических клавишах.

В салоне есть беспроводная зарядка смартфона мощностью 50 Вт, панорамная крыша с электроприводом и брендированная акустическая система из десяти динамиков, включая усилитель и сабвуфер.

Отдельное преимущество — трансформация салона. Сиденья второго и третьего ряда новинки складываются почти в ровный пол, а общий объем пространства достигает 1598 л. Это уже не просто багажник, а полноценная зона для вещей: чемоданов, инструментов, туристического снаряжения, покупок для загородного дома или всего, что обычно не помещается в обычный автомобиль.

«Первое впечатление от Haval H9 — очень хорошее. Новая машина — есть новая. Посадка удобная, места много, а я люблю большие автомобили. В салоне все выглядит понятно и выверенно: часть функций вынесена на кнопки, к остальному, думаю, быстро привыкаешь. Отделка кажется твердоватой, но я смотрю на это практично: такую поверхность проще протереть, почистить — и она снова выглядит как новая», — отметил Михаил Дыров.И обратил внимание на работу руля: очень плавно и мягко, что характерно для электроусилителя.

Михаил Дыров с дорестайлинговым Haval H9 / Фото: Татьяна Алдабаева

Сердце внедорожника

Под капотом обновленного Haval H9 работает турбированный бензиновый двигатель 2.0T объемом 1967 кубических сантиметров и мощностью 218 лошадиных сил. В паре с ним идет классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Такая связка дает ровную тягу, плавный ход и понятную реакцию на действия водителя.

Интеллектуальный полный привод TOD сам распределяет тягу между осями и помогает двигаться по снегу, песку и сложным участкам. Блокировка заднего дифференциала добавляет проходимости на тяжелых отрезках, а система управления внедорожными режимами помогает подстроить автомобиль под покрытие.

Клиренс 224 мм тоже работает на уверенность. Для Алтайского края это важная характеристика: неровности дороги, проселки, снег, грязь преодолеваются легко. Haval H9 дает возможность не менять планы из-за дороги, а спокойно выбирать направление.

«Динамика для большой машины достойная. Неровности автомобиль проходит достаточно мягко. Полагаю, здесь есть режимы, которые позволяют сделать ход еще комфортнее. Шины большие, клиренс хороший, в горку в лесу машина заходит уверенно. Конечно, по-настоящему удобство автомобиля проверяется не за пять минут, а когда проедешь не одну сотню километров, но я думаю, что этот автомобиль с такой задачей справится», — пояснил директор.

Цифровая начинка и помощники в дороге

Обновление Haval H9 заметно и в мультимедиа. Автомобиль получил систему с сервисами "Яндекс Авто". Водителю доступны "Яндекс Карты", "Яндекс Музыка", книги и другие привычные сервисы без подключения смартфона.

Голосовой помощник Haval помогает управлять микроклиматом, окнами, дверью багажника, панорамной крышей и другими функциями. То есть часть команд можно дать голосом, не отвлекаясь от дороги. Еще одна важная возможность — обновление программного обеспечения "по воздуху". Для апгрейда мультимедийной системы, голосового управления, телематического блока или электронных модулей не нужно ехать в дилерский центр.

Комфорт в салоне поддерживает трехзонный климат-контроль, включая задний ряд. Водитель получает память положений сиденья, вентиляцию и массаж передних кресел. В холодное время помогут подогрев сидений, руля и лобового стекла. Часть функций можно включить дистанционно: запустить или остановить двигатель, настроить климат, заблокировать центральный замок, проверить геолокацию, включить обогрев или охлаждение одной кнопкой.

Дистанционное голосовое управление доступно и через "Яндекс Станцию". "Алиса" может запустить двигатель, включить подогрев сидений, проверить статус дверей и запас хода. Это особенно удобно утром, зимой или перед поездкой, когда автомобиль лучше подготовить заранее.

Михаил Дыров с дорестайлинговым Haval H9 / Фото: Татьяна Алдабаева

На дороге водителю помогает целый набор ассистентов. Адаптивный круиз-контроль с активным ограничителем скорости поддерживает дистанцию и темп движения. Ассистент движения в пробке снижает нагрузку в плотном потоке. Система мониторинга слепых зон следит за машинами, которые не видны в боковых зеркалах. Предупреждение об открытой двери помогает безопаснее выходить из автомобиля на стоянке. Ассистент движения задним ходом помогает выехать с парковки и может выполнить торможение при опасном приближении другого автомобиля.

А камера 360 градусов с функцией "прозрачный капот" особенно полезна на сложных участках, во дворе, на парковке и вне асфальта, когда водителю важно понимать, что происходит прямо под колесами.

«Машина интересная, у меня оставила хорошее впечатление. Многое было непривычно: я ориентируюсь по зеркалам и габаритам, а здесь очень много электроники, по-другому чувствую педаль газа. При этом управляется Haval H9 очень хорошо», — заключил Михаил Дыров.

В общем, обновленный Haval H9 в Автоцентре АНТ — это рамный внедорожник для тех, кто хочет совместить солидный дизайн, простор на семь мест, полный привод и полезные цифровые сервисы.

Познакомиться с Haval H9 ближе и пройти тест-драйв можно в Автоцентре АНТ в Барнауле по адресу Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа"). Автомобиль также можно оформить на выгодных условиях в лизинг (предоставляется любым лизинговым компаниям). Все подробности расскажут специалисты отдела продаж.

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, д. 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Режим работы: пн-пт — 08:00-19:00; сб-вс — 09:00-17:00

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