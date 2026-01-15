До -27. О погоде в Барнауле 15 января
В краевой столице ожидается небольшой снег
15 января 2026, 06:00, ИА Амител
Зима. Мороз. Иней / Фото: amic.ru
От -25 до -30 градусов ожидается в Алтайском крае 15 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
По востоку местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер северный, 2–7 м/с.
В Барнауле от -25 до -27 градусов. В начале дня небольшой снег. Ветер северный, 2–7 м/с.
07:31:19 15-01-2026
Ну и где аномальные морозы, за окном сейчас всего -26°, опять обманули? 😡
10:15:24 15-01-2026
