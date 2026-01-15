До -27. О погоде в Барнауле 15 января

В краевой столице ожидается небольшой снег

15 января 2026, 06:00, ИА Амител

Зима. Мороз. Иней / Фото: amic.ru

От -25 до -30 градусов ожидается в Алтайском крае 15 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По востоку местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер северный, 2–7 м/с.

В Барнауле от -25 до -27 градусов. В начале дня небольшой снег. Ветер северный, 2–7 м/с.