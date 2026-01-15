НОВОСТИПогода в Барнауле

До -27. О погоде в Барнауле 15 января

В краевой столице ожидается небольшой снег

15 января 2026, 06:00, ИА Амител

Зима. Мороз. Иней / Фото: amic.ru
Зима. Мороз. Иней / Фото: amic.ru

От -25 до -30 градусов ожидается в Алтайском крае 15 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По востоку местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер северный, 2–7 м/с.

В Барнауле от -25 до -27 градусов. В начале дня небольшой снег. Ветер северный, 2–7 м/с.

Барнаул Алтайский край Погода

Комментарии 2

Avatar Picture
Сергей😎

07:31:19 15-01-2026

Ну и где аномальные морозы, за окном сейчас всего -26°, опять обманули? 😡

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:24 15-01-2026

Сергей😎 (07:31:19 15-01-2026) Ну и где аномальные морозы, за окном сейчас всего -26°, опят... До -27. О погоде в Барнауле 15 января.

Угадали? Отдыхай!

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров