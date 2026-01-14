К морозам до -43 градусов в Алтайском крае добавится северный ветер

В Барнауле в ближайшие дни температура опустится до экстремально низких значений

14 января 2026, 17:18, ИА Амител

В Барнаул пришли лютые морозы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Алтайском крае в ближайшие дни морозы будут только крепчать: температура опустится ниже -40 градусов даже в Барнауле. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

15 января

По данным синоптиков, в ночь на 15 января термометры в крае покажут -31…-36 градусов, по востоку – от -25 до -30. Добавит неприятных ощущений холодный северный ветер 2–7 м/с. По северу и востоку местами возможен небольшой снег. Утром образуется изморозь. Днем будет -25…-30 градусов, в предгорьях – до -20. По востоку в светлое время суток может пройти небольшой снег. Ветер не изменится.

Ночью в краевой столице температура опустится до -28…-30 градусов, осадков не предвидится. Ближе к утру посыплет снег, который может снова пойти в начале дня. К обеду станет немного теплее: -25…-27. Ветер – как по всему региону.

16 января

По краю в ночь на пятницу столбики термометров рухнут до -36…-41 градуса, местами до -30…-35. Ветер чуть сменит направление – на северо-восточное, 1–6 м/с. Днем температура составит -27…-32 градуса. Осадков не будет, но по-прежнему возможна изморозь. Днем по югу порывы ветра могут достигать 11 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -37…-39 градусов, днем – от -29 до -31. Ветер такой же, как по краю, но без порывов.

17 января

В ночь на субботу в крае будет еще холоднее: до -38…-43, местами -32…-37 градусов. Днем – от -30 до -35, в некоторых районах чуть теплее: от -23 до -28. Ситуация с ветром и осадками с пятницы не изменится.

В Барнауле ночью термометры покажут -40…-42, днем -31…-33 градуса.

Напомним, в регионе с 14 по 20 января объявлено штормовое предупреждение в связи с экстремальными морозами. Им предшествовали метели 13 января, из-за которых перекрыли трассу, а столица края встала в десятибалльные пробки.