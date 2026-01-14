К морозам до -43 градусов в Алтайском крае добавится северный ветер
В Барнауле в ближайшие дни температура опустится до экстремально низких значений
14 января 2026, 17:18, ИА Амител
В Алтайском крае в ближайшие дни морозы будут только крепчать: температура опустится ниже -40 градусов даже в Барнауле. Об этом сообщает региональный ЦГМС.
15 января
По данным синоптиков, в ночь на 15 января термометры в крае покажут -31…-36 градусов, по востоку – от -25 до -30. Добавит неприятных ощущений холодный северный ветер 2–7 м/с. По северу и востоку местами возможен небольшой снег. Утром образуется изморозь. Днем будет -25…-30 градусов, в предгорьях – до -20. По востоку в светлое время суток может пройти небольшой снег. Ветер не изменится.
Ночью в краевой столице температура опустится до -28…-30 градусов, осадков не предвидится. Ближе к утру посыплет снег, который может снова пойти в начале дня. К обеду станет немного теплее: -25…-27. Ветер – как по всему региону.
16 января
По краю в ночь на пятницу столбики термометров рухнут до -36…-41 градуса, местами до -30…-35. Ветер чуть сменит направление – на северо-восточное, 1–6 м/с. Днем температура составит -27…-32 градуса. Осадков не будет, но по-прежнему возможна изморозь. Днем по югу порывы ветра могут достигать 11 м/с.
В Барнауле ночью ожидается -37…-39 градусов, днем – от -29 до -31. Ветер такой же, как по краю, но без порывов.
17 января
В ночь на субботу в крае будет еще холоднее: до -38…-43, местами -32…-37 градусов. Днем – от -30 до -35, в некоторых районах чуть теплее: от -23 до -28. Ситуация с ветром и осадками с пятницы не изменится.
В Барнауле ночью термометры покажут -40…-42, днем -31…-33 градуса.
Напомним, в регионе с 14 по 20 января объявлено штормовое предупреждение в связи с экстремальными морозами. Им предшествовали метели 13 января, из-за которых перекрыли трассу, а столица края встала в десятибалльные пробки.
17:37:39 14-01-2026
Нормально год начался, даже природа против нас
22:58:30 14-01-2026
Гость (17:37:39 14-01-2026) Нормально год начался, даже природа против нас... Как раз наоборот- такте морозы в норме, поэтому всё в порядке, ка и заведено в прирорде.
07:02:46 15-01-2026
Гость (22:58:30 14-01-2026) Как раз наоборот- такте морозы в норме, поэтому всё в порядк... Нормально, но не настолько. Трассы перекрыты, МЧС постоянно предупреждает о технике безопасности с обогревателями, сейчас во многих местах перемерзнут трубы и что тут в порядке?)
03:35:24 15-01-2026
Гость (17:37:39 14-01-2026) Нормально год начался, даже природа против нас... Против вас...а у нас - просто зима)
07:30:06 15-01-2026
Вы что хотели? Крещенские морозы никто не отменял. Зима без морозов не бывает!
09:39:18 15-01-2026
19го все в купель!
За новой порцией здоровья, бодрости, силы духа на предстоящий год!
13:19:15 15-01-2026
Жаль только, что бездомные животные погибнут. Кошкам все продухи перекрыли, негде спрятаться. 16
14:38:02 15-01-2026
Для сибиряков это нормальная погода для января. Бывало и похолоднее, помню лет 5о назад, сейчас таких буранов и морозов почти не бывает. Ничего, не пропадём, уголь и дрова есть, да и пуховики сейчас тёплые 💯😜