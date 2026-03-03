Пойми меня. Правда ли, что зумеры совершенно непредсказуемы и ленивы

Психолог рассказа о том, какие качества зумеров вызывают уважение и почему они классные

03 марта 2026, 10:05, ИА Амител

Они выросли со смартфоном в руке, но массово отказываются от алкоголя и сбегают в деревню в поисках тишины. Они требуют уважения личных границ, но с трудом звонят по телефону даже родителям. Представители поколения Z* постоянно слышат, что они "сложные", "непредсказуемые" или "слишком чувствительные". Но так ли это на самом деле? Что стоит за "странным" поведением молодежи, amic.ru рассказала директор психологического центра, доцента кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС Юлия Шведенко. Поговорили о многом: от скроллинга до работы мечты, от любви к себе до неумения звонить по телефону. Наш корреспондент Анастасия Ляпнева уверена, что это интервью поможет понять не только зумеров, но и то, как каждый из нас в целом может строить мосты с теми, кто вырос в "другом" мире.

А может, слишком много свободы?

— Правда ли, что поколение Z особенное? Их качает из одной крайности в другую: то непрерывно скроллят соцсети, то вдруг сбегают в деревню, где нет никакой связи. То могут работать ради карьеры без сна и выходных, а потом взять отпуск на год, чтобы найти "истинного себя". С чем связана такая непредсказуемость зумеров?

— На самом деле разные поколения всегда отличаются друг от друга: разные ценности, способы воспитания, на них влияют разные события, которые происходили в мире. О зумерах можно сказать, что они живут в новейшей истории, где ярко проявлена неопределенность: эпидемия COVID-19, финансовые проблемы, из-за которых молодежь не может купить жилье, политические недосказанности. Все это в короткий промежуток времени, а реагировать нужно мгновенно. Поэтому представители поколения Z свою жизнь строят так же: раз мир не системный, гибкий и быстрый, то и молодежь выбирает быструю траекторию.

Если сравнить со спортом, то сегодняшние взрослые чаще всего марафонцы, они выбирают длинные дистанции с понятным финалом, какими-то бонусами для себя. А молодые не знают, что будет дальше, и выбирают стиль спринтера, который за короткий срок максимально вкладывает силы, а потом отдыхает. И зумеры не боятся такой резкой смены. Они мыслят: "А когда если не сейчас? Вдруг больше не будет шансов отдохнуть и соприкоснуться с собой?"

— А если такое поведение зумеров связано просто с тем, что в детстве им давали слишком много свободы? Многие говорят, что молодые привыкли к "хорошему" и требует того же во взрослом возрасте?

— Чисто гипотетически — да. Родители зуммеров — это поколения X** и Y***, которые росли и проходили становление тоже в нестабильное время. Но оно было другим: развал СССР, незапланированная перестройка, появляется новая страна, которая переживает жесточайший кризис. Это непростые 90-е, когда нужно было выжить, это был вызов развитию. Поэтому поколение того времени — жесткие рационалисты и планировщики. Они идут к цели и для них недопустим шаг вправо или влево.

И в какой-то степени, видя эту жесткость в своих родителях, ребята не хотят повторять их истории. А родители не хотят того, что пережили они, для своих детей. И у родившихся в двухтысячные появилась привилегия выбирать. Стало привычным, что родители у них спрашивают: "Как ты хочешь жить? Можем ли мы тебе помочь?"

— Но разве это плохо — такая свобода выбора? Когда ты можешь выбирать, что хочешь, и живешь так, как хочешь?

— Это неплохо, но требует глубокой осознанности. Свобода всегда предполагает высокий уровень ответственности. А с ним растет и тревожность, и страх ошибиться, или — как выбрать сразу на всю жизнь? Мир настолько быстро меняется, что молодой человек не может понять даже, какую, например, ему выбрать профессию.

Выбрать из множества вариантов, особенно когда они меняются, всегда сложно. Тут нужно уметь хорошо слышать себя. Но у большинства зумеров не возникает подобных проблем, они чувствуют себя и свои потребности. Хотя у них есть проблемы с выражением эмоций.

Директор психологического центра, доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС Юлия Шведенко / Фото предоставлено героем публикации

А говорить не разучатся?

— Исследования показывают, что зумерам тяжело поддерживать коммуникацию. Им сложно даже позвонить по телефону маме, хотя она волнуется. Даже друг с другом они предпочитают переписываться в мессенджерах, а не встречаться в компаниях. Не может ли это привести к полному прекращению коммуникации в дальнейшем?

— Это еще одна особенность этого поколения: они уважают свои и чужие личные границы, и, к счастью, это проявляется и с телефонами. Работая со студентами, я часто слышу, что звонок — это вторжение в личное пространство: "Если ты хочешь начать подобную коммуникацию, сначала напиши мне. Если я соглашусь, можно звонить". Это показывает их чуткость при соприкосновении границ. Взрослому поколению такое не свойственно, для них звонок — это просто общение. Для них телефонный звонок и уважение — разные вещи, которые не пересекаются.

— А есть опасность, что в дальнейшем люди вообще перестанут общаться друг с другом?

— Нет. Коммуникация — это первостепенный источник развития личности. Общаясь, ребенок узнает, как устроен мир, учится строить отношения. Общение и социализация точно не сойдут на нет, все равно останутся какие-то каналы коммуникации. Возможно, они трансформируются в онлайн, но это тоже альтернатива.

Главное — идти на компромиссы: молодому поколению научиться отвечать на звонки, а взрослым — развивать коммуникацию через печатные сообщения. Это хорошо тренирует мозг.

— Раньше молодежь в компаниях употребляла алкоголь, чтобы чувствовать себя раскованнее. Зумеры же практически вообще не пьют. Может быть, дело еще и в этом?

— Это чудесно - то, как поколение Z держит фокус на своем здоровье. Потому что такого культивирования здоровья через спорт, питание, гигиену труда, заботу о своем ментальном здоровье и психологическом состоянии не демонстрировало ни одно поколение. И это тоже связано с уважением себя. Алкоголь не выступает полноценным источником социализации. Это способ снять запреты, но он обнажает стороны, которые мы сами в себе не принимаем. Представитель поколения зумеров, как я уже говорила, хорошо понимает и принимает себя. Поэтому сейчас большинство знакомств и компаний строится вокруг общих проектов и увлечений. Поколение Y раньше просто собирались, болтали и ничего не делали. А у сегодняшних молодых есть конкретная цель, достигая которую, они взаимодействуют.

Зачем Хичкока порезали?

— Можно ли сказать, что сторисы, соцсети, экстремальный спорт или игровые вселенные стали для зумеров новой зависимостью?

— Зависимость — это медицинский термин и тонкая грань: может человек отказаться от подобного досуга или нет. Скорее всего, здесь снова выбор в пользу быстрого получения информации и быстрого дофамина.

Например, недавно для зумеров специально перемонтировали фильм Альфреда Хичкока. У него психологизированные экранизированные работы с неожиданным финалом. Но молодежь их не смотрит. Чтобы вызвать их интерес, одна из компаний нарезала фильм на кусочки, переделала в вертикальный формат и сделала много мини-серий, которые залетели в социальных сетях. Зумеры поглотили этот контент, они заинтересовались автором и его работами. Да, критики и поклонники Хичкока негодовали. Мол, во время просмотра таких нарезок невозможно погрузиться в сюжет, прочувствовать главных героев и напряжение. Это полностью меняет задумку автора. Но главная цель — пробудить интерес молодых к искусству прошлого — достигнута.

— А еще сегодня многие смотрят фильмы на ускорении...

— И это одна из проблем: молодым сложно концентрироваться, удерживать внимание. И действительно возникает вопрос: удается ли понять на ускорении сложные сюжетные линии, поймать нужную эмоцию? Сейчас очень заметна тенденция на упрощение контента: вместо толстых книг — яркие комиксы. С другой стороны, поколение зумеров прекрасно умеет совмещать нескольких дел одновременно. Они сейчас единственные, кто действительно занимается несколькими процессами параллельно не в ущерб себе и получает максимальный результат из-за развитого рассеянного внимания.

А работать кто будет?

— Сейчас поколение зумеров выходит на работу. Как решить проблему с концентрацией, ведь от нее зависит результативность труда?

— В рамках тайм-менеджмента есть техника "закрытого часа". Сотруднику дают задачу, которая требует концентрации на 90 минут, и просят не отвлекаться. Считается, что за это время наш мозг способен погрузиться в процесс, достичь высокого уровня продуктивности и постепенно из него выйти. И вот сегодня можно заметить, как тяжело эта техника дается молодым сотрудникам, которые составляют уже треть от основного коллектива. Эксперты советуют менять эту технику для зумеров: разбивать основную задачу на подзадачи или этапы, сокращать время работы. Например, чередовать 30 минут работы и 30 — отдыха. Либо выполнять несколько задач по полчаса, поскольку молодым это дается легко.

— Работодатели жалуются, что зумеры слишком легко меняют работу, отказываются от переработок и на первом же собеседовании предъявляют огромный список требований. Так ли это? И почему?

— Каждое поколение приносит что-то свое и ломает каноны прошлого, не только зумеры. Поколение X, например, придумало "свободные пятницы", когда в офисе стали допустимы джинсы и одежда в стиле кэжуал, а не строгие костюмы. Поколение Y привнесли неформальность в процессы коммуникации, они активно начали говорить о своих задачах и желаниях. Сегодня в компаниях, где большинство представителей поколения Y, очень мало статусных иерархических позиций, но много командной и творческой деятельности.

— Но говорят, что зумеры совершенно не работоспособны.

— Категорически не соглашусь. Зумеры — одни из самых трудолюбивых и целеустремленных людей, но ориентированы скорее не на требования, а на договоренности. Да, иногда запросы зумеров доходят до абсурда, и тут придется искать компромисс между его желаниями и требованиями работодателя.

Но зумеры эффективно доказывают свою ответственность и целеустремленность в работе. Они реализуются в своей профессии и серьезно подходят к выбору сферы труда и места работы. А меняют ее потому, что у них очень высокая ориентация на личные компетенции и подход: "я не буду тут работать всю жизнь, я повышаю свои сильные стороны и иду туда, где мне интересно и полезно".

У поколения Z другие ценности: здоровье, осознанность, они переживают за жизнь в целом и внутреннее состояние. Им важно, чтобы в рабочей деятельности все было прозрачно и понятно, чтобы присутствовало уважение. И они предлагают работодателю условия, которые построены на честности и понимании. В любом общении важно уметь находить компромиссы, как молодым, так и взрослым.

*Поколение Z — рожденные с 2000 по 2015 год

**Поколение Х — рожденные с 1964 по 1984 год

***Поколение Y — рожденные с 1984 по 2000 год