До -39. О погоде в Барнауле на Крещение Господне 19 января

В Алтайском крае ожидается морозная погода

19 января 2026, 06:15, ИА Амител

Погода преподнесет неприятный сюрприз жителям региона / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае продолжаются экстремальные морозы. По данным регионального ЦГМС, 19 января – в праздник Крещения Господня – ожидается морозная погода. Ночные температуры опустятся до -37…-39 градусов.

Днем немного потеплеет, но лишь относительно: столбики термометров покажут от -23 до -28 градусов, а в отдельных районах – от -17 до -22.

Накануне, в ночь на 18 января, край уже накрыла волна холода. Метеоусловия в ближайшие сутки характеризуются как стабильные и сухие. Осадков не ожидается. В утренние часы возможны туманы и изморозь. Ветер будет дуть с юго‑востока, его скорость составит 2–7 м/с.

Синоптики подчеркивают, что крещенская ночь с 18 на 19 января станет одной из самых холодных за текущий период. Такие температуры несут риски для здоровья, особенно при длительном нахождении на улице.



