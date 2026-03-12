Арбузы, киви и фисташки. Чего может лишиться Россия из-за войны на Ближнем Востоке

Эксперты считают, что рынок найдет альтернативные маршруты, а дефицита продуктов не ожидается

12 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Обострение конфликта на Ближнем Востоке вызывает опасения у участников российского продовольственного рынка. Возможные перебои в поставках из стран, вовлеченных в противостояние, могут затронуть ряд категорий продуктов. Впрочем, эксперты считают, что серьезного дефицита ждать не стоит — рынок постепенно находит альтернативные маршруты поставок. Подробности в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий.

Под угрозой арбузы, киви и фисташки

Наиболее уязвимыми могут оказаться поставки фруктов и орехов из Ирана. Как пояснила генеральный директор ИА FruitNews Ирина Козий, именно эта страна играет важную роль в обеспечении российского рынка рядом сезонных продуктов.

Речь идет, прежде всего, о весенних арбузах, киви, а также о сухофруктах и орехах.

«Иран — основной поставщик именно весенних арбузов на российский рынок. Также это киви: в зимний период у нас фактически нет других источников поставок. А еще сухофрукты и орехи — в первую очередь, конечно, фисташки», — отметила Козий.

В Сибири пока по-прежнему

При этом в Сибирском федеральном округе доля поставок овощей и фруктов из стран, вовлеченных в конфликт, остается небольшой. Как сообщили в Сибирском управлении Россельхознадзора, значительных изменений в поставках пока не зафиксировано.

Заместитель начальника отдела государственного фитосанитарного надзора Андрей Каждан рассказал, что в 2025 году на территорию Новосибирской области из Ирана поступила 91 партия продукции. В регион ввозили апельсины, арбузы, гранаты и капусту.

В 2026 году в регион прибыли уже 24 машины с продукцией из Ирана. Среди товаров были капуста, киви, перец и петрушка. Последняя партия прибыла на прошлой неделе, и пока конфликт не повлиял на поставки.

Бизнес делает запасы заранее

Предприниматель из Новоалтайска Сергей Чиликин, который производит сладости и напитки на основе фиников, также работает с поставщиками из Ирана. Он рассказал, что его компания закупает сырье заранее, поэтому сейчас запасов достаточно примерно на полгода.

Связано это в том числе с климатическими особенностями: летом из-за сильной жары вывозить продукцию из Ирана сложно. Финики в Россию доставляют через Астраханский порт по Каспийскому морю или по сухопутному маршруту через Туркмению и Казахстан. Сейчас поставщики временно приостановили работу из-за горячей фазы конфликта, однако предприниматель надеется, что поставки вскоре восстановятся.

Если возникнут сложности, возможны альтернативные источники — например, Объединенные Арабские Эмираты. Однако поставки из Ирана обычно дешевле примерно на четверть и быстрее по логистике.

Израиль и ОАЭ почти не влияют на регион

Доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС Сергей Зайков отметил, что поставки сельхозпродукции из Израиля в регионы Сибири крайне невелики.

По его словам, Россия импортирует из Израиля овощи, авокадо, орехи, сухофрукты, вина и биологически активные добавки. Основной объем этой продукции поступает в Москву и Московскую область.

Алтайский край практически не импортирует продукцию из Израиля. В Новосибирской области, по данным прошлого года, работали лишь две компании, а общий объем поставок составил около двух миллионов рублей. Эксперт добавил, что из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию поставляется, в частности, сливочное масло. При этом часть поставок может идти по схемам параллельного импорта, однако точной статистики сейчас нет, поскольку с 2022 года многие данные по внешней торговле закрыты.

Дефицита не ожидается

Эксперты отмечают, что продовольственный рынок достаточно быстро адаптируется к ограничениям. Уже сейчас компании начинают использовать альтернативные маршруты доставки и новые логистические точки. Некоторые из них оказываются дороже или менее удобными, поэтому возможен рост тарифов и увеличение сроков поставок. Однако дефицита продуктов на российском рынке специалисты не прогнозируют.