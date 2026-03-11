Госдума: нужно активнее вовлекать россиян в занятия спортом

ГТО — не просто программа, а настоящее народное движение

11 марта 2026, 21:04, ИА Амител

В честь 95-летия комплекса ГТО Амир Хамитов, заместитель председателя комитета Госдумы по спорту и представитель партии "Новые люди", обратился к гражданам России с призывом продолжать активно заниматься физической культурой. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что эта знаменательная дата имеет особое значение для развития массового спорта в стране.

Комплекс ГТО был учрежден в Советском Союзе в 1931 году.

«За годы своего существования программа ГТО стала важным инструментом для укрепления здоровья населения, развития физической культуры и воспитания ответственного отношения к здоровью. Эта инициатива объединяет людей всех возрастов, от школьников до пожилых, что делает ее ярким примером успешной массовой активности», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что в последние годы отмечается возрождение системы ГТО. В стране активно развивается спортивная инфраструктура, строятся новые спортивные объекты, и участие в программе становится все более значимым для многих россиян.

«ГТО предоставляет молодым людям возможность оценивать свои физические способности и ставить перед собой новые задачи, а для старшего поколения служит стимулом к активному и здоровому образу жизни», — заявил парламентарий.

Хамитов выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие программы будет способствовать популяризации физической культуры, улучшению здоровья населения и формированию активного и здорового общества.