Госдума: нужно активнее вовлекать россиян в занятия спортом
ГТО — не просто программа, а настоящее народное движение
11 марта 2026, 21:04, ИА Амител
В честь 95-летия комплекса ГТО Амир Хамитов, заместитель председателя комитета Госдумы по спорту и представитель партии "Новые люди", обратился к гражданам России с призывом продолжать активно заниматься физической культурой. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что эта знаменательная дата имеет особое значение для развития массового спорта в стране.
Комплекс ГТО был учрежден в Советском Союзе в 1931 году.
«За годы своего существования программа ГТО стала важным инструментом для укрепления здоровья населения, развития физической культуры и воспитания ответственного отношения к здоровью. Эта инициатива объединяет людей всех возрастов, от школьников до пожилых, что делает ее ярким примером успешной массовой активности», — отметил он.
Депутат подчеркнул, что в последние годы отмечается возрождение системы ГТО. В стране активно развивается спортивная инфраструктура, строятся новые спортивные объекты, и участие в программе становится все более значимым для многих россиян.
«ГТО предоставляет молодым людям возможность оценивать свои физические способности и ставить перед собой новые задачи, а для старшего поколения служит стимулом к активному и здоровому образу жизни», — заявил парламентарий.
Хамитов выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие программы будет способствовать популяризации физической культуры, улучшению здоровья населения и формированию активного и здорового общества.
21:13:38 11-03-2026
Россияне: надо активнее вовлекать Госдуму в процесс принесения пользы обществу. А то ишь, маниловщину развели...
21:24:18 11-03-2026
Ну ладно школьники и студенты, им этот значок нужен для баллов при поступлении и стипендии.
Но нафига он взрослым? Чтобы получить один раз налоговый вычет 2,5 тыс рублей? Смешно... Большинство занимается спортом чисто для себя.
21:38:24 11-03-2026
Но нафига он взрослым? Чтобы получить один раз налоговый вычет 2,5 тыс рублей? Смешно... Большинство занимается спортом чисто для себя....Да ага, сначала взносы ха каждый месяц заплати!
08:18:47 12-03-2026
гость (21:38:24 11-03-2026) Но нафига он взрослым? Чтобы получить один раз налоговый выч...
Бегать или делать зарядку теперь можно только за деньги? В интернете полно бесплатных уроков для начинающих по фитнесу, йоге, лфк, занятий с гантелями. Кто хочет - делает, остальные ищут отговорки
23:03:59 11-03-2026
неправильно говорите!
сначала поставили всё на коммерческие рельсы?! а теперь придумывают как заставить и рекомендуют заниматься!?!
как говорится - Госдума! вы или крестик снимите!! или трусы наденьте!!!
23:53:29 11-03-2026
Сегодня был в спортзале, битком народу. Очень много людей следят за собой к каждому тренажеру очередь. И молодёжь и вполне себе зрелые, взрослые люди. И без советов от думцев. Барнаул он такой, спортивный.
00:45:07 12-03-2026
Сначала надо накормить здоровой пищей, а потом звать в спорт. В Думе понятно, голодом не страдают.
09:18:11 12-03-2026
Говядина стала дорогой, а какой спорт при нехватке белка и железа?
09:23:54 12-03-2026
Гость (09:18:11 12-03-2026) Говядина стала дорогой, а какой спорт при нехватке белка и ж... А еще никакой мотивации заниматься спортом, если в спортклуб не на БМВ х6 приезжать, и с утра черной икорки пару столовых ложек не замахнуть.