На обеих площадках будут дежурить спасатели и полицейские

18 января 2026, 17:03, ИА Амител

Игорь Лисин проконтролировал состояние купелей / Фото: @barnaul_org

В Барнауле завершается подготовка к крещенским купаниям. 18 января заместитель главы городской администрации по вопросам защиты населения и информации Игорь Лисин лично проверил состояние площадок – у Нового моста на реке Обь и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка, говорится в сообщении пресс-службы администрации Барнаула.

На Оби кипит работа. Специалисты МБУ "Барнаулгорсвет" уже установили временное освещение, а команда МБУ "Благоустройство и озеленение" вместе с подрядчиками возвела настоящую снежную часовню.

Рядом – удобные мостки к воде и внушительный ледяной крест. Сейчас мастера вырезают саму купель для омовения.

Не менее основательно готовятся и на озере Пионерском. Клуб здорового образа жизни "Природа и человек" взял организацию на себя. Почетный президент клуба Владимир Соковиков рассказал, что для желающих окунуться оборудуют раздевалки и даже баню. Для автомобилистов расчищена стоянка.

Безопасность – на особом контроле: на обеих площадках будут дежурить спасатели и полицейские. Все работы планируют завершить к 19 января.

Горожан просят окунаться только в официальных местах – там созданы условия для безопасного омовения и организовано дежурство специалистов.

Традиционно 18 и 19 января в городских храмах пройдут богослужения. Кульминация – крестный ход 19 января ориентировочно в 11:00 от Знаменского женского монастыря до Крещенского городка. После обряда водосвятия, проводимого представителями Барнаульской епархии, начнется массовое омовение.

Игорь Лисин проконтролировал состояние купелей в Барнауле

Ранее сообщалось, какая погода будет на Крещение в Алтайском крае и Барнауле.