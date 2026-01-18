Перед Крещением в Барнауле проверили купели у Нового моста и на озере Пионерском
На обеих площадках будут дежурить спасатели и полицейские
18 января 2026, 17:03, ИА Амител
В Барнауле завершается подготовка к крещенским купаниям. 18 января заместитель главы городской администрации по вопросам защиты населения и информации Игорь Лисин лично проверил состояние площадок – у Нового моста на реке Обь и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка, говорится в сообщении пресс-службы администрации Барнаула.
На Оби кипит работа. Специалисты МБУ "Барнаулгорсвет" уже установили временное освещение, а команда МБУ "Благоустройство и озеленение" вместе с подрядчиками возвела настоящую снежную часовню.
Рядом – удобные мостки к воде и внушительный ледяной крест. Сейчас мастера вырезают саму купель для омовения.
Не менее основательно готовятся и на озере Пионерском. Клуб здорового образа жизни "Природа и человек" взял организацию на себя. Почетный президент клуба Владимир Соковиков рассказал, что для желающих окунуться оборудуют раздевалки и даже баню. Для автомобилистов расчищена стоянка.
Безопасность – на особом контроле: на обеих площадках будут дежурить спасатели и полицейские. Все работы планируют завершить к 19 января.
Горожан просят окунаться только в официальных местах – там созданы условия для безопасного омовения и организовано дежурство специалистов.
Традиционно 18 и 19 января в городских храмах пройдут богослужения. Кульминация – крестный ход 19 января ориентировочно в 11:00 от Знаменского женского монастыря до Крещенского городка. После обряда водосвятия, проводимого представителями Барнаульской епархии, начнется массовое омовение.
Ранее сообщалось, какая погода будет на Крещение в Алтайском крае и Барнауле.
17:09:44 18-01-2026
С бестолковкой подружиться надо. А потом подумать на счёт проруби.
И не надо мне в ответ про "веру в кого-то" рассказывать.
18:44:12 18-01-2026
о! оказывается можно фигурки изо льда делать, да?
а как насчет ледяных скульптур на НГ?
09:55:31 19-01-2026
Элен без ребят (18:44:12 18-01-2026) о! оказывается можно фигурки изо льда делать, да? а как ... Это только с крестами работает, остальное сразу же тает без благословения.