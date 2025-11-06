До -5. О погоде в Барнауле 6 ноября

Погода ожидается преимущественно без осадков

06 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

От -1 до -6 градусов ожидается в Алтайском крае 6 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. Утром местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от -3 до -5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.