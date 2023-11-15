До +10. О погоде в Алтайском крае 15 ноября
Осадков в регионе не ожидается
15 ноября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае продолжается ноябрьское потепление. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от +5 до +10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер южный, 4-9 м/с, местами по западу до 15 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.
Ветер южный 4-9 м/с.
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