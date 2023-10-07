До +19. О погоде в Алтайском крае 7 октября

Суббота станет последним днем перед дождями

07 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Последний день недели без дождей ожидает жителей Алтайского края. Уже в воскресенье синоптики прогнозируют осадки.

В регионе 7 октября температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. Утром туман, без осадков.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов. В утренние часы туман.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.