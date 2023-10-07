До +19. О погоде в Алтайском крае 7 октября
Суббота станет последним днем перед дождями
07 октября 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Последний день недели без дождей ожидает жителей Алтайского края. Уже в воскресенье синоптики прогнозируют осадки.
В регионе 7 октября температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. Утром туман, без осадков.
Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов. В утренние часы туман.
Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
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