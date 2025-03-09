До +3 градусов и метели. О погоде в Алтайском крае 9 марта

Также ожидается порывистый ветер

09 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Теплая погода будет преобладать в Алтайском крае днем 9 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -2...+3 градуса, а местами по северо-западу будет от 3 до 8 градусов ниже нуля. Также ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели и гололедные явления. На дорогах местами будет скользко. Ветер подует юго-западный с переходом на северный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле термометры покажут 0...-2 градуса. Небольшой, мокрый снег. Скорость ветра не превысит 9 м/с.