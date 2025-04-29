До +31 и грозы. О погоде в Алтайском крае 29 апреля

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди

29 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Гроза / Фото: NOAA / unsplash.com

До +31 градуса потеплеет в Алтайском крае днем 29 апреля, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +26...+31 градус, по северо-западу – от +20 до +25. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, местами порывы до 17–22 м/с, при грозах местами 25–27 м/с.

"В Алтайском крае во второй половине дня 29 апреля и ночью 30 апреля 2025 года ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более", – говорится в штормовом предупреждении.

В Барнауле столбики термометров покажут +27...+29 градусов. В конце дня возможен небольшой дождь. Ветер подует юго-западный, 8–13 м/с, в конце дня порывы до 18 м/с.

Также на большей части территории Алтайского края с 26 по 29 апреля сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс). Отмечается, что с 27 по 29 апреля в Угловском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс).