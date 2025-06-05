До +34 градусов потеплеет в Алтайском крае 5 июня
При этом в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы
05 июня 2025, 06:00, ИА Амител
Летняя жара в Барнауле / Фото: amic.ru
Днем 5 июня в Алтайском крае потеплеет до +34 градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Так, температура по краю составит +29...+34 градуса. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах шквалистое усиление до 17–22 м/с.
В Барнауле термометры покажут +29...+31 градус. В краевой столице обойдется преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.
13:58:21 05-06-2025
2 недели, и потом каеф