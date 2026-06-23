Дом культуры и новые коммунальные сети. Как в алтайском селе строят важные соцобъекты

В селе Волчиха одновременно реализуют несколько крупных инфраструктурных проектов общей стоимостью 840 млн рублей

23 июня 2026, 09:00, ИА Амител

Ремонт и строительство объектов в Волчихе / Фото: Минстрой Алтайского края

В селе Волчиха Алтайского края в 2026 году одновременно ведут сразу несколько крупных инфраструктурных проектов. В райцентре строят новый Дом культуры, капитально ремонтируют сети водоснабжения и теплоснабжения, а также благоустраивают общественные пространства. Общая стоимость работ превышает 840 млн рублей. Реализацию проектов контролирует Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края. Подробности — в материале amic.ru.

Масштабное обновление

Работы в Волчихе идут в рамках нескольких государственных программ. В частности, по проекту "Комплексное развитие сельских территорий" в селе строят новый Дом культуры и капитально ремонтируют сети водоснабжения. По краевой программе "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" обновляют теплосети. Кроме того, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в райцентре благоустраивают пешеходную зону и базарную площадь.

Одним из самых заметных объектов станет новый Дом культуры. На его строительство направят 694 млн рублей. Сейчас подрядная организация уже приступила к работам и ведет устройство котлована. В здании площадью более двух тысяч квадратных метров разместят зрительный зал на 300 мест, 3D-кинозал, помещения для творческих коллективов, театральную студию, классы для занятий вокалом и танцами, а также клубные и методические кабинеты.

Водопровод, который ждали много лет

Не менее важным для жителей райцентра стал капитальный ремонт сетей водоснабжения. Как рассказал заместитель главы администрации Волчихинского района по оперативным вопросам Владимир Зацепин, серьезного обновления водопроводного хозяйства в селе не было многие годы.

«На протяжении длительного времени ремонт практически не проводился, за исключением устранения аварийных ситуаций. Поэтому были выбраны самые проблемные и самые ветхие участки сетей», — отметил он.

Всего в Волчихе планируют заменить 17 километров водопроводных сетей. Для райцентра это значительный объем, учитывая, что общая протяженность водопровода составляет около 50 километров. Работы ведут сразу на нескольких улицах, где чаще всего происходили порывы и аварии. Стоимость проекта составляет 69 млн рублей. Его реализация рассчитана на 2025–2026 годы. Для минимизации неудобств работы выполняют методом горизонтально направленного бурения, что позволяет не перекрывать движение транспорта и не вскрывать большие участки дорог. На сегодняшний день уже заменено около трех километров сетей и установлено 37 колодцев. Подрядчики начали поэтапное подключение жителей к новым коммуникациям.

По словам Владимира Зацепина, только на одном из участков к новым сетям подключат около 70 домов.

«Раньше аварии случались регулярно. Особенно в весенний и осенний периоды, когда грунт начинал двигаться. Старые чугунные трубы не выдерживали и лопались», — рассказал представитель местной власти.

Семь километров новых теплосетей

Параллельно в Волчихе идет капитальный ремонт сетей теплоснабжения. Всего планируется обновить семь километров коммуникаций, которые подключены к четырем котельным. Работы включают замену труб, восстановление теплоизоляции и переподключение потребителей.

Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Станислав Цыро, приоритетная задача — завершить ремонт и благоустройство территорий после земляных работ до 15 сентября.

«Сейчас работы ведутся по графику. Мы рассчитываем завершить обновление теплосетей и восстановление благоустройства в установленные сроки», — отметил он.

Основными потребителями новых теплосетей станут многоквартирные дома, социальные учреждения и административные здания. По словам Владимира Зацепина, работы ведутся именно на тех участках, где риск аварий был самым высоким.

«Выбрали наиболее ветхие сети, чтобы минимизировать вероятность аварий и отключений в отопительный сезон», — пояснил чиновник.

Коммунальная модернизация по всему краю

После завершения работ жители получат более надежное водоснабжение и теплоснабжение, а также современный Дом культуры, который станет одним из крупнейших объектов социальной инфраструктуры района.

Сейчас ремонт теплосетей в селах включен в краевую программу. Однако региональные власти ведут переговоры о включении этих работ в программу "Комплексное развитие сельских территорий". Если решение будет принято, часть расходов покроет федеральный бюджет. Это позволит высвободить около 69 млн рублей краевых средств и направить их на дополнительные работы по модернизации объектов теплоснабжения в других селах региона.

По данным Минстроя региона, в 2026 году в крае ведется замена 113 километров сетей водоснабжения и более 65 километров тепловых сетей на объектах малой теплоэнергетики. Также продолжается строительство котельных, замена котлов, бурение водозаборных скважин, установка водонапорных башен и станций водоподготовки.