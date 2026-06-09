Новые бассейны, площадки и комплексы. Какие спортобъекты строят в Алтайском крае

В 2026 году спортивная инфраструктура появится сразу в нескольких городах и районах региона

09 июня 2026, 12:15, ИА Амител

Волейбол / Фото: amic.ru

В Алтайском крае продолжают развивать спортивную инфраструктуру. В 2026 году в регионе строят и готовят к вводу новые объекты: физкультурно-оздоровительный комплекс в Белокурихе, модульный бассейн в Бийске, эллинг на барнаульском гребном канале, площадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО, умные спортивные площадки, а также спортобъекты в сельской местности. Работы идут по краевой адресной инвестиционной программе, федеральным проектам и госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Власти региона делают акцент на том, чтобы спортивные объекты появлялись не только в крупных городах, но и в районах края. Рассказываем, какие важные комплексы и где появятся в ближайшее время в нашем регионе.

Что построят в 2026 году

Один из заметных объектов 2026 года — физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Белокурихе. Его строят по краевой адресной инвестиционной программе. Стоимость объекта составляет 72,8 млн рублей.

Еще один крупный проект реализуется в Бийске. Там по федеральной программе "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" уже построен модульный плавательный бассейн. Сейчас идет благоустройство, после которого объект будет введен в эксплуатацию. На его создание направили 374 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. Ввести бассейн в эксплуатацию планируют до 1 сентября 2026 года.

Новые площадки ГТО

В 16 муниципалитетах Алтайского края создадут площадки для подготовки к сдаче нормативов ГТО. На закупку оборудования направят 47,6 млн рублей.

Такие площадки появятся в Алтайском, Бийском, Быстроистокском, Кытмановском, Локтевском, Павловском, Первомайском, Поспелихинском, Солонешенском, Усть-Пристанском, Чарышском, Шелаболихинском, Алейском, Зональном и Топчихинском районах, а также в Заринске. Такие объекты позволяют жителям готовиться к выполнению нормативов ГТО рядом с домом, а также заниматься физкультурой на открытом воздухе.

Соревнования / Фото: amic.ru

Умные площадки в городах и районах

Еще четыре муниципалитета получат умные спортивные площадки открытого типа. Их общая стоимость составляет 48 млн рублей. Они появятся в Барнауле, Рубцовске, Родинском и Павловском районах. В Барнауле площадку установят на территории спортивной школы № 6 по адресу: улица Советской Армии, 73. В Рубцовске — на улице Алтайской, 114а. В Родинском районе объект появится в селе Родино на улице Ленина, земельный участок 236. В Павловском районе — в селе Колыванском на территории Колыванской школы по адресу: улица Гагарина, 34.

Умные площадки отличаются от обычных тем, что оснащаются современными спортивными зонами и цифровыми решениями. Они рассчитаны на самостоятельные тренировки жителей разного возраста.

Спорт приходит в села

Отдельное направление работы — развитие спортивной инфраструктуры в сельской местности. В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2026 году в крае реализуют несколько объектов капитального строительства и ремонта. Среди них — лыжная база в селе Бочкари, спортивные комплексы в селах Дружба и Целинное Целинного района, капитальный ремонт спортивной школы в Кулунде, а также стадионов в Бочкарях и Павловске. На эти работы в 2026 году предусмотрено 401,3 млн рублей.

Как пояснили в Министерстве спорта Алтайского края, для сельских территорий такие объекты особенно важны. Они дают детям и взрослым возможность заниматься спортом без необходимости ездить в районные центры или крупные города. Кроме того, новые спортивные площадки и комплексы становятся местом притяжения для жителей.

Какие объекты появились в Алтайском крае в 2025 году?

Развитие спортивной инфраструктуры в Алтайском крае идет не первый год. В 2025 году по краевой адресной инвестиционной программе начали строительство эллинга для спортивной базы краевой спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени К. Костенко. Также стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Белокурихе.

На капитальный ремонт 11 спортивных объектов в 2025 году из краевого бюджета направили 165,7 млн рублей. Министерство спорта Алтайского края также закупило оборудование для универсальной спортивной площадки в селе Новороманово Калманского района и тентовой конструкции в селе Новоильинка Хабарского района. На эти цели из краевого бюджета выделили 21,2 млн рублей.

Кроме того, в 2025 году в регионе создали 14 площадок для подготовки к сдаче нормативов ГТО. На это из федерального бюджета направили 37,8 млн рублей. В селе Красногорском ввели в эксплуатацию модульный спортивный зал. Стоимость объекта составила 173,8 млн рублей.

Как пояснили в Министерстве спорта Алтайского края, новые спортивные объекты помогают сделать занятия физкультурой доступнее для жителей разных территорий края. Особенно это важно для сельских районов, где растет интерес к физической активности.

За счет краевых и федеральных средств строят крупные объекты не только в городах, но и небольшие площадки в селах. Для жителей это возможность заниматься спортом рядом с домом, готовиться к сдаче ГТО, проводить тренировки, школьные занятия и районные соревнования.