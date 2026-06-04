Известный питерский режиссер поставил в алтайском театре кукол "Суламифь" — спектакль о любви для взрослых

04 июня 2026, 07:45, ИА Амител

Репетиция спектакля "Суламифь" / Фото предоставлено Алтайским государственным театром кукол "Сказка"

Историю любви, от которой уже две тысячи лет замирают сердца, представит зрителю Алтайский государственный театр кукол "Сказка". Это библейское предание о мудром царе Соломоне и его возлюбленной Суламифи. В Ветхий Завет оно вошло Книгой "Песнь Песней Соломона". А известный русский писатель Александр Куприн написал по этому сюжету трагическую повесть "Суламифь". Она и стала основой для спектакля в "Сказке". Работает над постановкой один из самых известных театральных режиссеров России — Руслан Кудашов, руководитель Большого театра кукол в Санкт-Петербурге.

Любовь вместо насилия

В Барнаул Руслан Кудашов приехал по приглашению главрежа алтайского театра кукол Дмитрия Шишанова. Оба режиссера давно знакомы друг с другом и даже когда-то уже сотрудничали. В алтайском театре очень горды, что Руслан Кудашов откликнулся на их предложение, несмотря на свою занятость. Ведь, помимо управления театром, он обучает еще и студентов.

Режиссер Руслан Кудашов / Фото предоставлено Алтайским государственным театром кукол "Сказка"

При первой встрече с актерами в Барнауле Руслан Кудашов предложил вместе выбрать спектакль для постановки. Актеры предложили шекспировского "Макбета". Но режиссер идею отклонил, говорит, уж слишком история жестока.



«Тема столь красочного насилия, которое ярко представлено в трагедии Шекспира, в данный момент мне не интересна. И мы искали другой материал. Актриса Елена Шишанова принесла этюд на тему "Как я стала ведьмой". И он меня потряс, потому что, во-первых, это интересно: а как вообще становятся ведьмами. А во-вторых, в этом этюде есть принятие себя, какое-то смирение и понимание себя и места человека во Вселенной. Понимание того, что, помимо нас, существуют другие люди, другой порядок вещей. Так вот, история Суламифи, именно в контексте повести Куприна, тоже из разряда таких резонирующих повествований», — рассказывает режиссер.

Кстати, в 2013 году в своем родном театре Руслан Кудашов уже ставил спектакль "Песнь песней", основанный на библейском сюжете. Режиссер говорит, что его давно занимает тема женского и мужского.

«Это то, что движет саму жизнь. На этих отношениях выстраивается весь мир, вся Вселенная», — отмечает он.

Репетиция спектакля "Суламифь"/фото предоставлено Алтайским краевым театром кукол "Сказка"

По его словам, и в произведении Куприна та же главная мысль — любовь может быть сильнее всего на свете, но при этом остается очень уязвимой перед ревностью и злобой.

Напомним, в своей повести Куприн рассказывает, как мудрый царь Соломон влюбился в первый и последний раз в своей жизни. Его возлюбленной стала Суламифь, обычная девушка, сборщица винограда. Но царица Астис, верховная жрица храма Исиды, решила убить соперницу и подговорила это сделать стража Элиава.

"Подстава" для актеров

Любовь — это то, что объединяет людей через века и континенты, то, что дороже самой жизни, считает режиссер.

«Только подлинное чувство друг к другу в состоянии скреплять распадающуюся цепь времен. Ни философия, ни идеи, ни политика, объединить нас не может ничто на свете, кроме непосредственного переживания любви к другому человеку», — пояснил режиссер.

В этом плане, как признается Руслан Кудашов, он "подставил" актеров, занятых в спектакле. Кстати, еще одна удивительная особенность грядущей постановки: в спектакле будут заняты всего два актера: Владимир Носырев и Елена Шишанова. Они играют Соломона и Суламифь.

«Любовь — это чувство, которое играть невозможно, — подчеркивает режиссер. — Каждый раз, выходя на сцену, актеры будут переживать свой собственный опыт любви и свою историю. С одной стороны, это делает их невероятно сильными. Но с другой — бесконечно уязвимыми. Я даже в чем-то сочувствую ребятам. Но по-другому тут нельзя».

В театре кукол "Сказка" отмечают, что такого дуэтного формата постановки на большой сцене здесь не было очень давно. И очень надеются, что его оценят зрители.

Репетиция спектакля "Суламифь" / Фото предоставлено Алтайским государственным театром кукол "Сказка"

По словам Кудашова, во все времена, а особенно в сложные, нужно продолжать говорить о простых вещах. Которые на самом деле совсем не так просты, как кажутся, они способны зажечь надежду и веру.

Чтобы не отвлекать зрителя от этого простого и самого главного, в декорациях спектакля используются сдержанные оттенки. Но будут и яркие акценты, конечно, на самом важном. Художник спектакля — Марина Завьялова, она же главный художник Санкт-Петербургского Большого театра кукол, а еще многократный лауреат премии "Золотая маска".

Премьера "Суламифь" состоится 5 июня в 18:30 по адресу: ул. Пушкина, 41. Спектакль для зрителей старше 16 лет.

