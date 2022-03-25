Фестиваль книги, «день наоборот» и магический сеанс. Чем заняться на последних выходных марта

Весна близко, на улице становится теплее, а значит, самое время для активного отдыха. Встаём с диванов и идём гулять. Можно сходить на книжный фестиваль, где вживую увидеть известных писателей и поэтов, устроить «день наоборот» в Драматическом театре и отправиться в путешествие по окрестностям Белокурихи. Самые интересные события этих выходных — в материале Марии Лаврищевой.

Прогулка по Белокурихе

Фото: vk.com/idem_peshkom_barnaul

Отправиться в путешествие по завораживающим тропам предгорий Белокурихи предлагают барнаульцам уже в эту субботу. Вам обеспечены прекрасные пейзажи и чистый горный воздух. Пеший поход займёт семь километров и пройдёт по тропе вдоль реки Белокуриха, мимо вековых сосен. Можно увидеть вершины гор, сфотографироваться среди раскидистых елей и зарядиться энергией Алтая.

Когда: 26 марта, выезд в 08:30. Возвращение в 12:00.

Где: отъезд с площади Советов в Барнауле.

Цена: оплатить нужно только проезд — 2100 руб. Необходимо записаться 89237201746.

«День наоборот» в Драматическом театре (12+)

Фото: театр драмы им. Шукшина

Необычную программу подготовил Алтайский драматический театр 27 марта, в День театра. Артисты приглашают зрителей позавтракать, пройтись по закулисью, сыграть вместе в спектакле, смастерить что-то с сотрудниками бутафорского цеха и посмотреть документальный фильм об артисте Алексее Самохвалове.

Начинается программа с 10 утра. До 15 часов зрители станут актёрами, а артисты помогут им в исполнении ролей. Спектакль, созданный совместно со зрителями, потом покажут на экспериментальной сцене. С 11:00 до 12:00 будет проходить музыкально-артистический завтрак. С 12:00 до 16:00 проведут сразу несколько экскурсий: первая — по выставке «100 лет в настоящем», а вторая — «Театральное закулисье». С 13:00 до 16:00 пройдёт мастер-класс от специалистов бутафорского цеха по изготовлению театральных сувениров. В конце дня на основной сцене покажут спектакль «Укрощение строптивой».

Где: Алтайский драматический театр.

Когда: 27 марта.

Цена: посещение «театрального дня» бесплатно, спектакль в 17:30 по билетам.

Встреча со знаменитой писательницей Верой Богдановой (16+)

Фото: Википедия

Творческая встреча с автором бестселлера «Павел Чжан и прочие речные твари» Верой Богдановой пройдёт в субботу в библиотеке имени Шишкова в рамках фестиваля книги на Алтае. Писательница расскажет, почему начинала работать под мужскими псевдонимами, почему очень многие мужчины-фантасты — на самом деле женщины.

«Павел Чжан и прочие речные твари» — один из последних романов Богдановой. По сюжету экономическая и идеологическая конфронтация с Западом приводит Россию к кризису, и страна вступает в САГ — Союз Азиатских Государств, где Китай — метрополия, а Россия — отсталая провинция.

Где: пройдёт встреча в актовом зале библиотеки имени Шишкова.

Когда: начало в 16:00.

Цена: бесплатно.

Поэтический мастер-класс (12+)

Если вы хотите стать поэтом, то вам сюда. Мастер-класс от Юлии Нифонтовой — писателя и поэта — пройдёт для барнаульцев уже в это воскресенье. Писательница поиграет с гостями в рифмы и ассоциации и научит писать стихи.

Когда: 26 марта в 12:00.

Цена: бесплатно.

Где: библиотека им. Шишкова.

Идём на экскурсии по Барнаулу

Экскурсия «Культурный Барнаул. Как это было 120 лет назад» (12+)

На экскурсии участники узнают, как развлекались барнаульцы на рубеже XIX-XX веков, познакомятся с историей женского образования на Алтае, разгадают несколько городских тайн, научатся различать основные архитектурные стили.

Когда: 26 марта в 16:00.

Цена: 300 рублей.

Где: место встречи станет известно после записи по телефону 89132238634.

Пешая экскурсия с согревающим сбитнем (6+)

Специалисты музея «Горная аптека» проведут экскурсию по старой части Барнаула. В ходе мероприятия участники не только узнают много новых фактов и таинственных историй, но и попробуют традиционный национальный напиток — сбитень.

Когда: 27 марта в 13:00.

Цена: 350 рублей.

Где: Ползунова, 42. Запись по телефону +7 (3852) 53-62-67.

Экскурсия в Знаменскую церковь (6+)

Участники побывают в одном из самых старых храмов Барнаула и узнают историю женского монастыря и Знаменской церкви. Проводит экскурсию монахиня.

Когда: 26 марта в 14:00.

Цена: 350 рублей. Записаться по телефону 8 983 605 08 89.

Развлекаемся с детьми

Мастер-класс по росписи копилок (6+)

Здесь ребёнок сможет создать красивую гипсовую копилку и научится расписывать её акриловыми красками. Дети смогут выбрать копилку оленёнка, единорога или белочки. После росписи изделие можно сделать ещё более волшебным — посыпать его золотыми блёстками.

Когда: 27 марта в 15:00.

Цена: 400 рублей.

Где: место проведения сообщат после записи по телефонам 89132238634, 89132350832, 57-19-02.

Магический сеанс в «Горной аптеке» (6+)

Фото: vk.com/gornaia.apteka

Необычное мероприятие проведут для детей и их родителей в «Горной аптеке». На магическом сеансе участники станут свидетелями удивительного представления в таинственных подвалах, где познакомятся с городскими легендами, опытами и разгадают загадки подсознания.

Когда: 26 марта в 16:00 и 18:00.

Где: Ползунова, 42.

Цена: 500 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону +7(3852)53-62-67.

Выставка «Инопланетный зоопарк» (6+)

Это необычная выставка существ со всех планет, даже с тех, которые ещё не открыли. Представлено более 50 удивительных экспонатов: трёхглазые, шестилапые, двухвостые звери со всех уголков галактики. Они настолько очаровательны, что ими невозможно не умиляться. «Обитают» они в полной темноте, так что на входе каждый посетитель получит фонарик.

Когда: с 26 марта по 15 мая

Где: музей «Город», ул. Льва Толстого, 24 или Ленина, 4.

Спектакль «Лисичка со скалочкой» (2+)

Фото: театр кукол «Сказка»

Вы попадёте на сказочную кухню, где происходит волшебство. «Готовит» его сказочная мама, а юные гости смогут стать участниками спектакля, потому что он интерактивный.

Когда: в 10:30, 12:00, 14:00 и 16:00 26 марта.

Где: театр кукол «Сказка».

Цена: 300 рублей.

Что посмотреть в кино

«Господин Никто» (18+)

Фото: kino-mir.ru

На фоне санкций в кинотеатрах начинаются повторы легендарных фильмов. Один из них — «Господин Никто», в главной роли — Джаред Лето. Фильм показывает гротескное будущее, в котором люди уже давно обрели бессмертие. Теперь они наблюдают за жизнью Немо — господина Никто. Он оказывается последним смертным. Накануне смерти Немо рассказывает журналисту о прожитых им жизнях.

Демонстрируется фильм на языке оригинала с субтитрами. Есть вечерние сеансы в «Галактике».

«Брат» и «Брат 2» (16+)

Фото: kino-mir.ru

Фильмы «Брат» и «Брат 2» явились очерком жизни целого поколения. Данила Багров, демобилизованный из армии, возвращается в родную провинцию. Но жизнь там кажется ему скучной, и он отправляется к брату в Петербург. Только тот оказывается наёмным убийцей.

В кино «Брат» будет идти с 24 марта по 6 апреля. Вечерние сеансы есть в кинотеатрах «Мир» и «Галактика».

«Мания» (18+)

Фото: kino-mir.ru

Этот американский фильм расскажет историю первокурсницы Алекс (Изабель Фурман), которая одержима желанием стать лучшей во всём. Для получения полной стипендии она записывается в университетскую команду по гребле. Вскоре ей предстоит проверить пределы собственных физических и психологических возможностей и обойти остальных, чего бы ей это не стоило.

Дневные и вечерние сеансы есть в кинотеатре «Галактика».