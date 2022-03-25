Фестиваль книги, «день наоборот» и магический сеанс. Чем заняться на последних выходных марта
Рассказываем о самых ярких событиях 26-27 марта
Весна близко, на улице становится теплее, а значит, самое время для активного отдыха. Встаём с диванов и идём гулять. Можно сходить на книжный фестиваль, где вживую увидеть известных писателей и поэтов, устроить «день наоборот» в Драматическом театре и отправиться в путешествие по окрестностям Белокурихи. Самые интересные события этих выходных — в материале Марии Лаврищевой.
Прогулка по Белокурихе
Фото: vk.com/idem_peshkom_barnaul
Отправиться в путешествие по завораживающим тропам предгорий Белокурихи предлагают барнаульцам уже в эту субботу. Вам обеспечены прекрасные пейзажи и чистый горный воздух. Пеший поход займёт семь километров и пройдёт по тропе вдоль реки Белокуриха, мимо вековых сосен. Можно увидеть вершины гор, сфотографироваться среди раскидистых елей и зарядиться энергией Алтая.
Когда: 26 марта, выезд в 08:30. Возвращение в 12:00.
Где: отъезд с площади Советов в Барнауле.
Цена: оплатить нужно только проезд — 2100 руб. Необходимо записаться 89237201746.
«День наоборот» в Драматическом театре (12+)
Фото: театр драмы им. Шукшина
Необычную программу подготовил Алтайский драматический театр 27 марта, в День театра. Артисты приглашают зрителей позавтракать, пройтись по закулисью, сыграть вместе в спектакле, смастерить что-то с сотрудниками бутафорского цеха и посмотреть документальный фильм об артисте Алексее Самохвалове.
Начинается программа с 10 утра. До 15 часов зрители станут актёрами, а артисты помогут им в исполнении ролей. Спектакль, созданный совместно со зрителями, потом покажут на экспериментальной сцене. С 11:00 до 12:00 будет проходить музыкально-артистический завтрак. С 12:00 до 16:00 проведут сразу несколько экскурсий: первая — по выставке «100 лет в настоящем», а вторая — «Театральное закулисье». С 13:00 до 16:00 пройдёт мастер-класс от специалистов бутафорского цеха по изготовлению театральных сувениров. В конце дня на основной сцене покажут спектакль «Укрощение строптивой».
Где: Алтайский драматический театр.
Когда: 27 марта.
Цена: посещение «театрального дня» бесплатно, спектакль в 17:30 по билетам.
Встреча со знаменитой писательницей Верой Богдановой (16+)
Фото: Википедия
Творческая встреча с автором бестселлера «Павел Чжан и прочие речные твари» Верой Богдановой пройдёт в субботу в библиотеке имени Шишкова в рамках фестиваля книги на Алтае. Писательница расскажет, почему начинала работать под мужскими псевдонимами, почему очень многие мужчины-фантасты — на самом деле женщины.
«Павел Чжан и прочие речные твари» — один из последних романов Богдановой. По сюжету экономическая и идеологическая конфронтация с Западом приводит Россию к кризису, и страна вступает в САГ — Союз Азиатских Государств, где Китай — метрополия, а Россия — отсталая провинция.
Где: пройдёт встреча в актовом зале библиотеки имени Шишкова.
Когда: начало в 16:00.
Цена: бесплатно.
Поэтический мастер-класс (12+)
Если вы хотите стать поэтом, то вам сюда. Мастер-класс от Юлии Нифонтовой — писателя и поэта — пройдёт для барнаульцев уже в это воскресенье. Писательница поиграет с гостями в рифмы и ассоциации и научит писать стихи.
Когда: 26 марта в 12:00.
Цена: бесплатно.
Где: библиотека им. Шишкова.
Идём на экскурсии по Барнаулу
Экскурсия «Культурный Барнаул. Как это было 120 лет назад» (12+)
На экскурсии участники узнают, как развлекались барнаульцы на рубеже XIX-XX веков, познакомятся с историей женского образования на Алтае, разгадают несколько городских тайн, научатся различать основные архитектурные стили.
Когда: 26 марта в 16:00.
Цена: 300 рублей.
Где: место встречи станет известно после записи по телефону 89132238634.
Пешая экскурсия с согревающим сбитнем (6+)
Специалисты музея «Горная аптека» проведут экскурсию по старой части Барнаула. В ходе мероприятия участники не только узнают много новых фактов и таинственных историй, но и попробуют традиционный национальный напиток — сбитень.
Когда: 27 марта в 13:00.
Цена: 350 рублей.
Где: Ползунова, 42. Запись по телефону +7 (3852) 53-62-67.
Экскурсия в Знаменскую церковь (6+)
Участники побывают в одном из самых старых храмов Барнаула и узнают историю женского монастыря и Знаменской церкви. Проводит экскурсию монахиня.
Когда: 26 марта в 14:00.
Цена: 350 рублей. Записаться по телефону 8 983 605 08 89.
Развлекаемся с детьми
Мастер-класс по росписи копилок (6+)
Здесь ребёнок сможет создать красивую гипсовую копилку и научится расписывать её акриловыми красками. Дети смогут выбрать копилку оленёнка, единорога или белочки. После росписи изделие можно сделать ещё более волшебным — посыпать его золотыми блёстками.
Когда: 27 марта в 15:00.
Цена: 400 рублей.
Где: место проведения сообщат после записи по телефонам 89132238634, 89132350832, 57-19-02.
Магический сеанс в «Горной аптеке» (6+)
Фото: vk.com/gornaia.apteka
Необычное мероприятие проведут для детей и их родителей в «Горной аптеке». На магическом сеансе участники станут свидетелями удивительного представления в таинственных подвалах, где познакомятся с городскими легендами, опытами и разгадают загадки подсознания.
Когда: 26 марта в 16:00 и 18:00.
Где: Ползунова, 42.
Цена: 500 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону +7(3852)53-62-67.
Выставка «Инопланетный зоопарк» (6+)
Это необычная выставка существ со всех планет, даже с тех, которые ещё не открыли. Представлено более 50 удивительных экспонатов: трёхглазые, шестилапые, двухвостые звери со всех уголков галактики. Они настолько очаровательны, что ими невозможно не умиляться. «Обитают» они в полной темноте, так что на входе каждый посетитель получит фонарик.
Когда: с 26 марта по 15 мая
Где: музей «Город», ул. Льва Толстого, 24 или Ленина, 4.
Спектакль «Лисичка со скалочкой» (2+)
Фото: театр кукол «Сказка»
Вы попадёте на сказочную кухню, где происходит волшебство. «Готовит» его сказочная мама, а юные гости смогут стать участниками спектакля, потому что он интерактивный.
Когда: в 10:30, 12:00, 14:00 и 16:00 26 марта.
Где: театр кукол «Сказка».
Цена: 300 рублей.
Что посмотреть в кино
«Господин Никто» (18+)
Фото: kino-mir.ru
На фоне санкций в кинотеатрах начинаются повторы легендарных фильмов. Один из них — «Господин Никто», в главной роли — Джаред Лето. Фильм показывает гротескное будущее, в котором люди уже давно обрели бессмертие. Теперь они наблюдают за жизнью Немо — господина Никто. Он оказывается последним смертным. Накануне смерти Немо рассказывает журналисту о прожитых им жизнях.
Демонстрируется фильм на языке оригинала с субтитрами. Есть вечерние сеансы в «Галактике».
«Брат» и «Брат 2» (16+)
Фото: kino-mir.ru
Фильмы «Брат» и «Брат 2» явились очерком жизни целого поколения. Данила Багров, демобилизованный из армии, возвращается в родную провинцию. Но жизнь там кажется ему скучной, и он отправляется к брату в Петербург. Только тот оказывается наёмным убийцей.
В кино «Брат» будет идти с 24 марта по 6 апреля. Вечерние сеансы есть в кинотеатрах «Мир» и «Галактика».
«Мания» (18+)
Фото: kino-mir.ru
Этот американский фильм расскажет историю первокурсницы Алекс (Изабель Фурман), которая одержима желанием стать лучшей во всём. Для получения полной стипендии она записывается в университетскую команду по гребле. Вскоре ей предстоит проверить пределы собственных физических и психологических возможностей и обойти остальных, чего бы ей это не стоило.
Дневные и вечерние сеансы есть в кинотеатре «Галактика».