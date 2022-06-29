Люби меня, люби. Что подарить молодожёнам, чтобы было не как у всех

Что бы такого подарить будущей семье, на свадьбу к которой вы приглашены? Сервиз, чайник или постельное бельё — забудьте эти «бабушкины» варианты, если хотите преподнести действительно интересный подарок. Такой, чтобы молодые начали свой путь романтично и эмоционально. Пусть это будет сертификат, но не банальный в магазин посуды или «всё для ремонта», а особенный.

Путешествие на двоих

Удовольствие молодой семье может принести не только путёвка на Бали или в Дубай (об этом пусть думают родители), но небольшой, на пару-тройку дней романтический медовый месяц. Куда? Да в тот же Горный Алтай. Вариантов размещения там сейчас хоть отбавляй: от базы близ популярных туристических объектов до домиков вдали от трасс.

Например, модный сейчас вариант — купольный отель. И стоить это будет недорого (особенно если дарите подарок не лично, а от целой кампании друзей), и точно порадует пару. Первые месяцы после свадьбы — пожалуй, самый нежный, самый тонкий в отношениях период. Очень важно, что они не растворились в бытовых заботах.

Романтическая фотосессия

Лав-стори — очень популярный формат фотосессии перед свадьбой. И, как правило, это трепетные и нежные истории: знакомство и зарождение чувств. Но уже после свадьбы пара может выбрать что-то более смелое и откровенное (пока у них нет детей для классической семейной фотосессии). Например, показать свою любовь через чувственные образы в чёрно-белой съёмке или яркий пикап-вариант.

Выбирая фотографа, посмотрите его работы или даже обсудите с ним идеи, которые он может предложить. Так, чтобы это съёмка и собственно ваш подарок запомнился им на всю жизнь.

Сертификат в магазин для взрослых

Вот сейчас сразу забудьте все пошлые ассоциации по этому поводу. Нет, магазины для взрослых, конечно, предложат множество вариантов подарков категории 18+. И что именно выбрать — решат уже сами молодожёны. Но в таких магазинах очень много и просто романтических товаров, которые помогут молодой семье построить здоровые сексуальные отношения.

Именно такой политики придерживается барнаульский магазин товаров с «перчинкой» «Штучки-Дрючки». Здесь молодые люди смогут подобрать множество полезных аксессуаров для качественной и приятной семейной жизни: возбуждающие и продлевающие удовольствия и для него, и для неё, и для обоих. Или то, что добавит нежности в процесс исполнения супружеского долга: массажные масла, средства для ванны, спреи, кремы или духи с феромонами. И уж точно молодой паре стоит обратить внимание на бельё и ролевые костюмы: от красиво-скромных до откровенных, от кружев до кожи, от кошечки до супермена.

И не думайте, что этот подарок будет воспринят двусмысленно. Наоборот, возможно, сами они никогда не решились попробовать что-то из такого «любовного» ассортимента. Уж такой-то подарок они точно запомнят и используют.

Фото: «Штучки-Дрючки»

Совместное SPA

Этот вариант тоже из серии «тонких, близких отношений». Разогревающие и расслабляющие процедуры — что может быть приятнее после утомительной гонки при подготовке и проведении свадьбы. Таким подарком, быть может, вы зародите хорошую семейную традицию — проводить вместе даже время в SPA-салоне.

Любой вариант — отличный выбор. А ещё лучше сразу все пять. Чтобы молодожёны после свадьбы рванули на фотосессию, потом в SPA, следом — в «Штучки-Дрючки» и прямиком в Горный — отдыхать.