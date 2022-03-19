Любовь для трех знаков. Астрологический прогноз с 21 по 27 марта 2022 года
В деньгах нам повезёт больше, чем в личной жизни, считают астрологи
Неделя с 21 по 27 марта станет временем, когда действительно стоит довериться своей интуиции. Об этом астропсихолог Юлия Широкова рассказала изданию FTimes. По её словам, ко многим придёт вдохновение, а также появятся силы, чтобы многое поменять в своей жизни. Одних ждёт повышение по службе, а других — настоящая любовь.
О том, какой будет неделя с 21 по 27 марта 2022 года, по мнению астролога, — в материале amic.ru.
Овен
На Овнов могут свалиться новые и совершенно непривычные обязанности. Но пугаться этого не стоит, считает астролог. По её словам, те представители знака, которые не испугаются, в процессе работы приобретут ценные и важные навыки. В дальнейшем это поможет продвинуться по службе или даже начать собственное дело. В личной жизни тоже всё будет складываться удачно.
Телец
Для Тельцов наступает время творчества. Представителям знака стоит побольше времени уделить своим хобби и увлечениям. Кроме того, креатив можно использовать и в профессиональной деятельности. Это только поможет вам достичь своих целей и продвинуться по карьерной лестнице.
Близнецы
У Близнецов неделя пройдёт спокойно. Астролог уверена, что большие перемены представителей знака начнутся в апреле. А пока нужно подготовиться к новому этапу в жизни. Специалист советует побольше отдыхать, а на работе уделить внимание завершению уже начатых дел. Новые отношения, кстати, заводить пока не стоит.
Рак
Ракам нужно отбросить все свои страхи, преодолеть неуверенность в себе и смело пробовать всё новое. Любое дело, за которое возьмутся представители знака, сложится удачно, подчёркивает астролог.
Лев
У Львов предстоящая неделя будет благоприятной для профессионального развития. Но и про личную жизнь забывать не стоит, напоминает астролог. Специалист советует побольше времени проводить с близкими. Семейная гармония позволит вам зарядиться эмоционально, чтобы лучше работать. А Львов-одиночек, наконец, ждёт важная романтическая встреча.
Дева
Девам пора начать действовать. Обычно представители знака выжидают и подстраиваются под действительность. Но настало время самим её создавать. Решения, принятые на неделе, определят, насколько успешно сложится жизнь и карьера в будущем.
Весы
В работе Весов ничего хорошего, увы, не ждёт. Астролог советует взять паузу и не принимать никаких важных решений. Отдохнув, в дальнейшем вы сможете сделать всё гораздо лучше. А вот в личной жизни наступает благоприятное время. Возможно, вы сможете встретить свою любовь.
Скорпион
Жизнь сама покажет Скорпионам, всё ли у них в порядке во всех сферах. По словам астролога, наступает кармический этап, когда представители знака «пожнут плоды» того, как жили раньше. А заодно они смогут всё осмыслить и понять, что следует в себе поменять. Прислушивайтесь к себе и своим эмоциям.
Стрелец
Стрельцам на работе придётся непросто. Астролог предсказывает, что вас будут преследовать неприятные ситуации, с которыми придётся смириться. Воспротивиться обстоятельствам или поменять их у представителей знака не получится. Поэтому лучший выход — не зацикливаться на профессиональных проблемах, а найти отдушину в личной жизни и увлечениях.
Козерог
У Козерогов есть все возможности начать с понедельника новую жизнь, считает астролог. И это не про «начать бегать», а про большие перемены во всех сферах. По словам специалиста, всё сейчас в руках представителей знака. Только им решать, как они будут жить дальше.
Водолей
Водолеев с 21 марта ждёт яркий, эмоциональный и полный романтики период. Любовь и отношения будут сами искать представителей знака. А те, в свою очередь, будут полны смятения. Водолеи к таким страстям не привыкли и могут противиться происходящему. Астролог советует открыться новому и просто попробовать — кто знает, может, следующая встреча станет для вас судьбоносной.
Рыбы
Рыбам не стоит ждать улучшения финансовой ситуации. По словам астролога, ваши дела обязательно наладятся, но чуть позже. Пока больше времени следует уделять своим близким. Неделя отлично подходит для вечеринок с друзьями. Именно окружающие могут помочь вам найти выход из сложной ситуации.