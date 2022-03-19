Любовь для трех знаков. Астрологический прогноз с 21 по 27 марта 2022 года

Неделя с 21 по 27 марта станет временем, когда действительно стоит довериться своей интуиции. Об этом астропсихолог Юлия Широкова рассказала изданию FTimes. По её словам, ко многим придёт вдохновение, а также появятся силы, чтобы многое поменять в своей жизни. Одних ждёт повышение по службе, а других — настоящая любовь.

О том, какой будет неделя с 21 по 27 марта 2022 года, по мнению астролога, — в материале amic.ru.

Овен На Овнов могут свалиться новые и совершенно непривычные обязанности. Но пугаться этого не стоит, считает астролог. По её словам, те представители знака, которые не испугаются, в процессе работы приобретут ценные и важные навыки. В дальнейшем это поможет продвинуться по службе или даже начать собственное дело. В личной жизни тоже всё будет складываться удачно.

Телец Для Тельцов наступает время творчества. Представителям знака стоит побольше времени уделить своим хобби и увлечениям. Кроме того, креатив можно использовать и в профессиональной деятельности. Это только поможет вам достичь своих целей и продвинуться по карьерной лестнице.

Близнецы У Близнецов неделя пройдёт спокойно. Астролог уверена, что большие перемены представителей знака начнутся в апреле. А пока нужно подготовиться к новому этапу в жизни. Специалист советует побольше отдыхать, а на работе уделить внимание завершению уже начатых дел. Новые отношения, кстати, заводить пока не стоит.

Рак Ракам нужно отбросить все свои страхи, преодолеть неуверенность в себе и смело пробовать всё новое. Любое дело, за которое возьмутся представители знака, сложится удачно, подчёркивает астролог.

Лев У Львов предстоящая неделя будет благоприятной для профессионального развития. Но и про личную жизнь забывать не стоит, напоминает астролог. Специалист советует побольше времени проводить с близкими. Семейная гармония позволит вам зарядиться эмоционально, чтобы лучше работать. А Львов-одиночек, наконец, ждёт важная романтическая встреча.

Дева Девам пора начать действовать. Обычно представители знака выжидают и подстраиваются под действительность. Но настало время самим её создавать. Решения, принятые на неделе, определят, насколько успешно сложится жизнь и карьера в будущем.

Весы В работе Весов ничего хорошего, увы, не ждёт. Астролог советует взять паузу и не принимать никаких важных решений. Отдохнув, в дальнейшем вы сможете сделать всё гораздо лучше. А вот в личной жизни наступает благоприятное время. Возможно, вы сможете встретить свою любовь.

Скорпион Жизнь сама покажет Скорпионам, всё ли у них в порядке во всех сферах. По словам астролога, наступает кармический этап, когда представители знака «пожнут плоды» того, как жили раньше. А заодно они смогут всё осмыслить и понять, что следует в себе поменять. Прислушивайтесь к себе и своим эмоциям.

Стрелец Стрельцам на работе придётся непросто. Астролог предсказывает, что вас будут преследовать неприятные ситуации, с которыми придётся смириться. Воспротивиться обстоятельствам или поменять их у представителей знака не получится. Поэтому лучший выход — не зацикливаться на профессиональных проблемах, а найти отдушину в личной жизни и увлечениях.

Козерог У Козерогов есть все возможности начать с понедельника новую жизнь, считает астролог. И это не про «начать бегать», а про большие перемены во всех сферах. По словам специалиста, всё сейчас в руках представителей знака. Только им решать, как они будут жить дальше.

Водолей Водолеев с 21 марта ждёт яркий, эмоциональный и полный романтики период. Любовь и отношения будут сами искать представителей знака. А те, в свою очередь, будут полны смятения. Водолеи к таким страстям не привыкли и могут противиться происходящему. Астролог советует открыться новому и просто попробовать — кто знает, может, следующая встреча станет для вас судьбоносной.