Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 26 августа
Ожидается сильный ветер
26 августа 2024, 06:00, ИА Амител
Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/715716
Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с дождей и ветра. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса. Небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
09:37:51 26-08-2024
Эх, до чего же я люблю проливные дожди с грозой, и ураганным ветром!!!