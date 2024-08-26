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Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 26 августа

Ожидается сильный ветер

26 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/715716
Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/715716

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с дождей и ветра. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса. Небольшой дождь. 

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 1

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Сергей

09:37:51 26-08-2024

Эх, до чего же я люблю проливные дожди с грозой, и ураганным ветром!!!

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