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Драматурга Светлану Петрийчук арестовали по делу об оправдании терроризма

Сценаристку заключили под стражу на два месяца

06 мая 2023, 09:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма, пишет ТАСС.

Женщину заключили под стражу на два месяца, до 4 июля. Адвокаты при этом просили избрать сценаристке домашний арест либо отпустить под залог в 600 тысяч рублей.

5 мая суд также арестовал на аналогичный срок режиссёра Евгению Беркович, обвиняемую в оправдании терроризма.

Напомним, женщин задержали 4 мая. Дело завели из-за спектакля "Финист – Ясный сокол", который рассказывает о женщинах, завербованных в интернете радикальными исламистами для отправки в Сирию. 

Комментарии 3

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Гость

11:37:58 06-05-2023

Коси коса, пока роса ...

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Вопрос

15:56:55 06-05-2023

Совсем уже озверели,интересно если на детской площадке дети будут играть в войнушку и те кто будут враги их тоже арестуют как изменников родины?думается из за маразма нашей власти и до этого дойдёт.

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Гость

01:43:10 07-05-2023

Классический жидобандеровский тандем.

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