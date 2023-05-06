Драматурга Светлану Петрийчук арестовали по делу об оправдании терроризма

Сценаристку заключили под стражу на два месяца

06 мая 2023, 09:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма, пишет ТАСС.

Женщину заключили под стражу на два месяца, до 4 июля. Адвокаты при этом просили избрать сценаристке домашний арест либо отпустить под залог в 600 тысяч рублей.

5 мая суд также арестовал на аналогичный срок режиссёра Евгению Беркович, обвиняемую в оправдании терроризма.

Напомним, женщин задержали 4 мая. Дело завели из-за спектакля "Финист – Ясный сокол", который рассказывает о женщинах, завербованных в интернете радикальными исламистами для отправки в Сирию.