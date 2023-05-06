Драматурга Светлану Петрийчук арестовали по делу об оправдании терроризма
Сценаристку заключили под стражу на два месяца
06 мая 2023, 09:52, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма, пишет ТАСС.
Женщину заключили под стражу на два месяца, до 4 июля. Адвокаты при этом просили избрать сценаристке домашний арест либо отпустить под залог в 600 тысяч рублей.
5 мая суд также арестовал на аналогичный срок режиссёра Евгению Беркович, обвиняемую в оправдании терроризма.
Напомним, женщин задержали 4 мая. Дело завели из-за спектакля "Финист – Ясный сокол", который рассказывает о женщинах, завербованных в интернете радикальными исламистами для отправки в Сирию.
11:37:58 06-05-2023
Коси коса, пока роса ...
15:56:55 06-05-2023
Совсем уже озверели,интересно если на детской площадке дети будут играть в войнушку и те кто будут враги их тоже арестуют как изменников родины?думается из за маразма нашей власти и до этого дойдёт.
01:43:10 07-05-2023
Классический жидобандеровский тандем.