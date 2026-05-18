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Друг за другом. Помощница депутата АКЗС Клюшниковой попала в больницу вместо суда

Процесс по делу депутата Клюшниковой и ее помощницы Кербер не начнется раньше июня

18 мая 2026, 10:50, ИА Амител

Светлана Кербер на суде/ Фото: amic.ru
Светлана Кербер на суде/ Фото: amic.ru

Помощница депутата Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) от КПРФ Людмилы Клюшниковой Светлана Кербер (обеих обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере) попала в больницу и до конца мая не сможет присутствовать на суде, как и ее начальница. Таким образом, рассмотрение дела в суде не может начаться уже месяц, сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

"Госпитализирована для удаления металлоконструкции"

Очередное заседание по делу, рассмотрение которого никак не может стартовать, состоялось 18 мая. Судья рассказал, что Клюшникова все еще находится на лечении в Краевой клинической больнице, у нее состояние средней степени тяжести, и участвовать в процессе она пока не может. Выписать Клюшникову должны 25 мая.

Кербер также попала в Краевую клиническую больницу Скорой медицинской помощи № 2 на плановую операцию для лечения травмы ноги.

«У нее ранее, несколько лет назад, была травма ноги. После пребывания в СИЗО ее состояние ухудшилось, были нагноения, в связи с чем было рекомендовано оперативное лечение и удаление металлоконструкции, оставшейся в ноге. В настоящий момент она госпитализирована для удаления части металлоконструкции», — сообщила адвокат Елена Фогель.

По ее словам, ориентировочно Кербер пробудет в больнице до конца мая.

В итоге суд решил направить запрос в больницу Скорой медицинской помощи № 2. Судья назначил заседание на 1 июня — в эту дату процесс должен стартовать, так как обе подсудимые, наконец, выпишутся из медучреждений. После этого заседания будут идти друг за другом: 2 и 3 июня, а затем 8 июня и 10 июня.

Людмила Клюшникова / Фото: amic.ru

Почему суд не может начаться?

Суд по делу Клюшниковой должен был стартовать еще 28 апреля. Однако тогда обвиняемая не явилась по болезни, а затем 5 мая адвокаты ушли в отпуск. После этого заседание назначили на 13 мая, однако тогда защитники сообщили суду, что Клюшникову увезли на операцию в Краевую клиническую больницу. Прокурор заявила, что может подать ходатайство для возможного изменения меры пресечения подсудимой на более суровую и для принудительного привода Клюшниковой в суд.

За что судят Клюшникову и Кербер?

Следствие считает, что Людмила Клюшникова устроила Светлану Кербер помощником депутата, однако та свои обязанности не выполняла, а в АКЗС поступали документы с недостоверной информацией. Всего Кербер числилась на этой должности четыре года и получила более 3,1 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Клюшникова была задержана в ноябре 2025 года, а 21 ноября ее заключили под стражу до 11 января 2026-го. Однако в декабре Октябрьский районный суд продлил Клюшниковой и Кербер срок заключения в СИЗО. Затем меру пресечения изменили на подписку о невыезде. В конце января Октябрьский районный суд временно отстранил Клюшникову от депутатских обязанностей, а в апреле дело направили в Центральный районный суд.

суд громкое дело КПРФ
       

Комментарии 11

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Новоалтаец

11:00:07 18-05-2026

Очередная ложь, депутата от КПРФ! Так и будут морозится по больничкам. Суды, ей инициированные, по её ложным доносам, она не пропускает!

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Гость

11:11:48 18-05-2026

Так же нужно дать правовую оценку действиям медиков, если там всё вась-вась по блату больничный устроили - расследовать и гнать из профессии за нарушение клятвы Гиппократа.

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Гость

11:54:33 18-05-2026

Гость (11:11:48 18-05-2026) Так же нужно дать правовую оценку действиям медиков, если та... Клятву Гиппократа уже давно никто не даёт)

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Musik

11:21:58 18-05-2026

набирать в КПРФ молодых, здоровых, с горячим сердцем и чистыми руками!

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Гость

11:51:43 18-05-2026

Musik (11:21:58 18-05-2026) набирать в КПРФ молодых, здоровых, с горячим сердцем и чисты... И без металлоконструкций в ногах

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Денис

12:24:16 18-05-2026

Musik (11:21:58 18-05-2026) набирать в КПРФ молодых, здоровых, с горячим сердцем и чисты... Да, им уже будет помогать следы заметать ИИ!

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Медведь-шатун

11:49:59 18-05-2026

Очень часто суды над власть имущими превращаются в фарс и комедию!!!

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Гость

11:59:35 18-05-2026

Если это политическая борьба такая, то за какую партию следователи топят? Следственный комитет вроде вне политики.

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Гость

12:28:05 18-05-2026

Как избираться в депутаты, то здоровые и полные сил, как отвечать, так все больные сразу. Жульё.

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шутка за шуткой.

14:37:16 18-05-2026

провести выездное заседание суда в кабинете главврача.
а по сути вся эта,, возня"лишь отвлекающий маневр.
от чего то более масштабного.

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найди отличия.

14:39:30 18-05-2026

раньше большевики по каторгам/ссылкам набирались опыта борьбы с царизмом.
нынче по больничным палата.

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