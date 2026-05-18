Процесс по делу депутата Клюшниковой и ее помощницы Кербер не начнется раньше июня

18 мая 2026, 10:50, ИА Амител

Светлана Кербер на суде/ Фото: amic.ru

Помощница депутата Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) от КПРФ Людмилы Клюшниковой Светлана Кербер (обеих обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере) попала в больницу и до конца мая не сможет присутствовать на суде, как и ее начальница. Таким образом, рассмотрение дела в суде не может начаться уже месяц, сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

"Госпитализирована для удаления металлоконструкции"

Очередное заседание по делу, рассмотрение которого никак не может стартовать, состоялось 18 мая. Судья рассказал, что Клюшникова все еще находится на лечении в Краевой клинической больнице, у нее состояние средней степени тяжести, и участвовать в процессе она пока не может. Выписать Клюшникову должны 25 мая.

Кербер также попала в Краевую клиническую больницу Скорой медицинской помощи № 2 на плановую операцию для лечения травмы ноги.

«У нее ранее, несколько лет назад, была травма ноги. После пребывания в СИЗО ее состояние ухудшилось, были нагноения, в связи с чем было рекомендовано оперативное лечение и удаление металлоконструкции, оставшейся в ноге. В настоящий момент она госпитализирована для удаления части металлоконструкции», — сообщила адвокат Елена Фогель.

По ее словам, ориентировочно Кербер пробудет в больнице до конца мая.

В итоге суд решил направить запрос в больницу Скорой медицинской помощи № 2. Судья назначил заседание на 1 июня — в эту дату процесс должен стартовать, так как обе подсудимые, наконец, выпишутся из медучреждений. После этого заседания будут идти друг за другом: 2 и 3 июня, а затем 8 июня и 10 июня.

Людмила Клюшникова / Фото: amic.ru

Почему суд не может начаться?

Суд по делу Клюшниковой должен был стартовать еще 28 апреля. Однако тогда обвиняемая не явилась по болезни, а затем 5 мая адвокаты ушли в отпуск. После этого заседание назначили на 13 мая, однако тогда защитники сообщили суду, что Клюшникову увезли на операцию в Краевую клиническую больницу. Прокурор заявила, что может подать ходатайство для возможного изменения меры пресечения подсудимой на более суровую и для принудительного привода Клюшниковой в суд.

За что судят Клюшникову и Кербер?

Следствие считает, что Людмила Клюшникова устроила Светлану Кербер помощником депутата, однако та свои обязанности не выполняла, а в АКЗС поступали документы с недостоверной информацией. Всего Кербер числилась на этой должности четыре года и получила более 3,1 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Клюшникова была задержана в ноябре 2025 года, а 21 ноября ее заключили под стражу до 11 января 2026-го. Однако в декабре Октябрьский районный суд продлил Клюшниковой и Кербер срок заключения в СИЗО. Затем меру пресечения изменили на подписку о невыезде. В конце января Октябрьский районный суд временно отстранил Клюшникову от депутатских обязанностей, а в апреле дело направили в Центральный районный суд.