Дело депутата АКЗС Клюшниковой о мошенничестве на 3,1 млн рублей направили в суд

На имущество депутата и ее помощницы наложен арест на сумму свыше 2 млн рублей

16 апреля 2026, 20:31, ИА Амител

Людмила Клюшникова на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Следствие направило в суд уголовное дело в отношении депутата Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) от фракции КПРФ Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, Клюшникова фиктивно устроила на работу Кербер, предоставив документы, содержащие недостоверные сведения о якобы выполненных ею рабочих обязанностях. За четыре года помощнице депутата было перечислено из бюджета свыше 3,1 млн рублей, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Следователь внес в АКЗС преставление в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ — о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших преступлению. Как утверждает следствие, Клюшникова направляла в прокуратуру депутатские запросы для проведения проверок конкурентов организации, директором которой была ее помощница. Также обвиняемая требовала сведения о конкурентах в органах местного самоуправления.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 2 млн рублей. Преступление выявили оперативные сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Наказание по вменяемой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Напомним, 21 ноября 2025 года Людмилу Клюшникову отправили в СИЗО до 11 января 2026-го. В декабре Октябрьский районный суд Барнаула продлил фигуранткам срок пребывания в СИЗО до февраля. Позже решение было изменено: следователь изменил меру пресечения на подписку о невыезде. В декабре Светлана Кербер сообщала в своем письме представителям партии, что у ее 12-летней дочери изъяли телефон и компьютер, лишив возможности общаться с матерью.