Помощницу скандального депутата АКЗС Клюшниковой отстранили от работы
Народная избранница, согласно материалам дела, устроила Светлану Кербер на фиктивную должность
31 января 2026, 09:25, ИА Амител
Октябрьский районный суд принял решение о временном отстранении от исполнения обязанностей Светланы Кербер, занимавшей должность помощника депутата Алтайского краевого Законодательного собрания, сообщает "Банкфакс".
Адвокаты подозреваемой намерены оспорить данное судебное постановление. По предварительным сведениям, отстранение Кербер связано с опасениями следствия, полагающего, что ее служебная деятельность может оказать воздействие на ход следственных мероприятий.
Напомним, Кербер являлась помощницей Людмилы Клюшниковой, депутата краевого парламента, представляющей фракцию КПРФ. В осенний период 2025 года в отношении обеих было начато уголовное производство по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следствие утверждает, что Клюшникова фиктивно устроила на работы Светлану Кербер, предоставив заведомо документы, содержащие недостоверные сведения о якобы выполненных ею рабочих обязанностях.
По мнению представителей правоохранительных органов, Кербер фактически не осуществляла трудовую деятельность и получила из бюджетных средств более трех миллионов рублей, которые были использованы обвиняемыми по своему усмотрению.
09:58:18 31-01-2026
Они там все инвалиды?
Сами снбя обслужить не в силах?
Нам ещё их помошьников содержать?
12:31:10 31-01-2026
Гость (09:58:18 31-01-2026) Они там все инвалиды?Сами снбя обслужить не в силах?... Депутат не специалист широкого профиля, поэтому требуются помощники, как правило узких специальностей (эксперты) по экономике, праву, и т.д.
12:03:04 31-01-2026
"предоставив заведомо документы, содержащие недостоверные сведения о якобы выполненных ею рабочих обязанностях"- то есть я теперь должен доказывать свою не виновность,а не мою вину,это получается,хватают первого попавшего,предъявляют ему что он в чем то виновен и если он не смог доказать,то в тюрьму,все чудесатей и чудесатей однако
16:17:58 31-01-2026
А! ну из КПРФ!? Тогда понятно...
В Америке вообще внесли закон о том что бы в школах ввести предмет - Опасности Коммунизма!...
Что-то подобное скоро день и нас!...
13:52:10 01-02-2026
Гость (16:17:58 31-01-2026) А! ну из КПРФ!? Тогда понятно... В Америке вообще внесли... А вы за Едро - тогда понятно, что только критиковать умеете, а живете на том что построили коммунисты при СССР. Благодаря коммунистам у нас еще пока не полностью платное образование, медицина и есть хоть какие-то социальные права.
21:08:41 31-01-2026
Наши сегодняшние коммуняки - яркий пример того карикатурного "капитализма", которым они нас 70 с лишним лет пугали.
09:14:52 01-02-2026
Гость (21:08:41 31-01-2026) Наши сегодняшние коммуняки - яркий пример того карикатурного... Да нет. Все намного проще.
Просто, то чем нас 70 лет пугали , как вы сказали по Новодворской - комуняки, всё оказалось правдой...!
Капитализм он всегда такой как вы его прочувствовали на себе.
12:21:25 01-02-2026
Гость (09:14:52 01-02-2026) Да нет. Все намного проще.Просто, то чем нас 70 лет пуга... Да ещё проще!
Те советские коммуняки были двух сортов. Одни - относительно честные, которые действительно "всё для народа" и их было мало. А другие, назовём их "вторые секретари", которые завидовали секретарям первым, у которых было всё - спецмагазины с импортом, спецстоловые с деликатесами и спецмедицина. И всё это как простому люду было недоступно, так и не всем "вторым секретарям". Слово "Блат" было знакомым всем.
Ну и когда в 90-х "стало можно всё", вторые секретари и разыгрались во всю. Растащили труп совка по своим норам.
Такие они и сейчас.
15:50:31 01-02-2026
Гость (12:21:25 01-02-2026) Да ещё проще!Те советские коммуняки были двух сортов. Од... так ты за первых воров али за вторых?
18:59:00 01-02-2026
Гость (09:58:18 31-01-2026) Они там все инвалиды?Сами снбя обслужить не в силах?... Клюшникова - скандальный депутат, просила людей Новоалтайск выбрать ее депутатом КПРФ для того, чтобы решать насущные проблемы людей. А по факту использовала трибуну АКЗС для решения личных интересов. А Кербер вообще не занималась делами помощника депутата, т к работала в 3 местах, для чего ей времени никогда не хватит , в сутках всего 24 часа. Смешно!