Помощницу скандального депутата АКЗС Клюшниковой отстранили от работы

Народная избранница, согласно материалам дела, устроила Светлану Кербер на фиктивную должность

31 января 2026, 09:25, ИА Амител

Октябрьский районный суд принял решение о временном отстранении от исполнения обязанностей Светланы Кербер, занимавшей должность помощника депутата Алтайского краевого Законодательного собрания, сообщает "Банкфакс".

Адвокаты подозреваемой намерены оспорить данное судебное постановление. По предварительным сведениям, отстранение Кербер связано с опасениями следствия, полагающего, что ее служебная деятельность может оказать воздействие на ход следственных мероприятий.

Напомним, Кербер являлась помощницей Людмилы Клюшниковой, депутата краевого парламента, представляющей фракцию КПРФ. В осенний период 2025 года в отношении обеих было начато уголовное производство по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие утверждает, что Клюшникова фиктивно устроила на работы Светлану Кербер, предоставив заведомо документы, содержащие недостоверные сведения о якобы выполненных ею рабочих обязанностях.

По мнению представителей правоохранительных органов, Кербер фактически не осуществляла трудовую деятельность и получила из бюджетных средств более трех миллионов рублей, которые были использованы обвиняемыми по своему усмотрению.