"Как угроза". Прокурор подняла вопрос о возвращении депутата АКЗС Клюшниковой в СИЗО
Полноценный суд по делу Клюшниковой не может стартовать с конца апреля
13 мая 2026, 11:42, ИА Амител
Прокурор по делу депутата Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) от КПРФ Людмилы Клюшниковой, которую подозревают в особо крупном мошенничестве, заявила о возможном изменении меры пресечения для подсудимой "на более суровую" из-за пропуска заседаний. Этот вопрос гособвинитель затронула на процессе 13 мая.
"Ее госпитализировали"
Полноценный суд по делу Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) должен был начаться 13 мая — до этого два раза заседания откладывали. 28 апреля Клюшникова не явилась по болезни, а затем, 5 мая, адвокаты ушли в отпуск. Теперь же защитники сообщили суду, что Клюшникову увезли на операцию в Краевую клиническую больницу.
«Мы не знаем, как ее госпитализировали, но это случилось вчера. Сегодня операция жизненно необходимая, полостная операция», — отметила адвокат Елена Фогель.
Прокурор подчеркнула, что адвокаты не представили суду никаких документов, подтверждающих госпитализацию Клюшниковой, и поэтому нужно сначала запросить справку из больницы, а затем решать вопрос об ужесточении меры пресечения Клюшниковой и о ее принудительном приводе.
«С моей стороны будет ходатайство о направлении запроса в лечебное учреждение для оценки состояния здоровья подсудимой, возможного изменения меры пресечения подсудимой на более суровую и принудительного привода по адресу проживания подсудимой, поскольку каких-либо уважительных причин неявки подсудимой на заседание не представлено», — отметила гособвинитель.
Адвокат Клюшниковой, Евгений Забровский, поддержал ходатайство о направлении запроса в медучреждение, однако выступил резко против возвращения ее в СИЗО и подчеркнул, что расценивает заявление гособвинителя "как угрозу".
«Я связываю такой подход государственного обвинения с какой-то нелепой яростью в отношении моей подзащитной, необоснованной, причем, яростью. Как можно слышать о состоянии человека, который находится на операции, и одновременно ставить вопрос об изменении меры пресечения? Он не обоснован в принципе», — высказался защитник.
Адвокат Фогель подчеркнула, что для гособвинения "преждевременно" делать какие-либо выводы, не зная о состоянии человека. В итоге судья постановил направить запрос в Краевую клиническую больницу. Вопрос о принудительном приводе подсудимой же будет решен, если это будет "целесообразно", отметил судья. Следующее заседание должно состояться 18 мая.
За что судят Клюшникову и Кербер?
По версии следствия, Клюшникова фиктивно устроила Кербер своим помощником и передавала в АКЗС документы с недостоверной информацией о выполненных ею рабочих обязанностях. Всего помощница проработала четыре года, за которые получила более 3,1 млн рублей. Этими деньгами она распорядилась по своему усмотрению, считает следствие.
Правоохранители задержали Людмилу Клюшникову в ноябре 2025 года. 21 ноября ее заключили под стражу до 11 января 2026-го. В декабре Октябрьский районный суд продлил Клюшниковой и Кербер срок заключения в СИЗО. Однако защита подала апелляцию, и мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.
В конце января Октябрьский районный суд временно отстранил Клюшникову от исполнения своих обязанностей. 16 апреля стало известно о направлении дела в отношении Клюшниковой и Кербер в Центральный районный суд.
В феврале были задержаны и другие депутаты АКЗС от КПРФ Андрей Чернобай и Юрий Кропотин, которых также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они устроили на должности помощников своих знакомых, которые никакой работы не выполняли, из-за чего бюджетные деньги были похищены.
11:54:18 13-05-2026
Конечно, надо ужесточать. Болезнь - не повод. Только смерть и то при условии наличия подтверждающих документов!
О, русский суд, бессмысленный и беспощадный! 🤣
12:18:56 13-05-2026
Кхм... (11:54:18 13-05-2026) Конечно, надо ужесточать. Болезнь - не повод. Только смерть ... Судя по приговорам самый гуманный в мире. Особенно по таким делам
12:00:47 13-05-2026
Ничего не имею против осуждения коррупционеров,но уж как то все на КПРФ сваливается.ЕР не трогают,а их,судя по информации в инете и по ТВ не меньше и рангом повыше.
12:02:28 13-05-2026
Вор должен сидеть в тюрьме
13:39:18 13-05-2026
Позорище. Раньше писали "Компартия ум, честь и совесть эпохи". Раньше комунисты отдавали жизнь за свою страну и народ, а сейчас тянут бабло из этого народа.
14:01:57 13-05-2026
Гость (13:39:18 13-05-2026) Позорище. Раньше писали "Компартия ум, честь и совесть эпохи... Одно дело писать, а совсем другое дело делать. Начиная с райкомов и выше коммуняки как сыр в масле катались. Как и их отпрыски.
14:28:26 13-05-2026
Гость (13:39:18 13-05-2026) Позорище. Раньше писали "Компартия ум, честь и совесть эпохи... Не надо обобщать.. ЕР тянет не меньше, а кратно больше.
15:06:15 13-05-2026
Гость (14:28:26 13-05-2026) Не надо обобщать.. ЕР тянет не меньше, а кратно больше. ... А есть какая-то разница? Что КПСС тогда, что ЕР сейчас - партноменклатура. Некоторые "члены" и там и там успели "поруководить".
16:33:16 13-05-2026
Гость (14:28:26 13-05-2026) Не надо обобщать.. ЕР тянет не меньше, а кратно больше. ... Из бюджета деньги
15:03:03 13-05-2026
Надо упразднить должности помощников и не будет злоупотреблений. Депутаты - слуги народа. Зачем слугам помощники? Пусть сами работают. А то слишком хорошо устроились за народные деньги.
15:06:48 13-05-2026
Единой России где депутатов проверить
16:25:47 13-05-2026
зная наших вороватых прокуроров - думаю это просто заказ на оппозицию. Герман уже испачкался в таких историях очень сильно
16:31:24 13-05-2026
Трубку снять и позвонить в больницу не судьба.
Можно участкового послать.
Какой-то ерундой заняты. Мы не учим вас, начальники работать - так и вы корявый бред не публикуйте.
Оно конечно весело, но "Деревню дураков" по ТВ я в юности смотрел.
01:52:31 14-05-2026
Гость (13:39:18 13-05-2026) Позорище. Раньше писали "Компартия ум, честь и совесть эпохи... ЕР ворует в разы больше,только их покрывают