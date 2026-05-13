Полноценный суд по делу Клюшниковой не может стартовать с конца апреля

13 мая 2026, 11:42, ИА Амител

Людмила Клюшникова / Фото: amic.ru

Прокурор по делу депутата Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) от КПРФ Людмилы Клюшниковой, которую подозревают в особо крупном мошенничестве, заявила о возможном изменении меры пресечения для подсудимой "на более суровую" из-за пропуска заседаний. Этот вопрос гособвинитель затронула на процессе 13 мая.

"Ее госпитализировали"

Полноценный суд по делу Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) должен был начаться 13 мая — до этого два раза заседания откладывали. 28 апреля Клюшникова не явилась по болезни, а затем, 5 мая, адвокаты ушли в отпуск. Теперь же защитники сообщили суду, что Клюшникову увезли на операцию в Краевую клиническую больницу.

«Мы не знаем, как ее госпитализировали, но это случилось вчера. Сегодня операция жизненно необходимая, полостная операция», — отметила адвокат Елена Фогель.

Прокурор подчеркнула, что адвокаты не представили суду никаких документов, подтверждающих госпитализацию Клюшниковой, и поэтому нужно сначала запросить справку из больницы, а затем решать вопрос об ужесточении меры пресечения Клюшниковой и о ее принудительном приводе.

«С моей стороны будет ходатайство о направлении запроса в лечебное учреждение для оценки состояния здоровья подсудимой, возможного изменения меры пресечения подсудимой на более суровую и принудительного привода по адресу проживания подсудимой, поскольку каких-либо уважительных причин неявки подсудимой на заседание не представлено», — отметила гособвинитель.

Людмила Клюшникова / Фото: amic.ru

Адвокат Клюшниковой, Евгений Забровский, поддержал ходатайство о направлении запроса в медучреждение, однако выступил резко против возвращения ее в СИЗО и подчеркнул, что расценивает заявление гособвинителя "как угрозу".

«Я связываю такой подход государственного обвинения с какой-то нелепой яростью в отношении моей подзащитной, необоснованной, причем, яростью. Как можно слышать о состоянии человека, который находится на операции, и одновременно ставить вопрос об изменении меры пресечения? Он не обоснован в принципе», — высказался защитник.

Адвокат Фогель подчеркнула, что для гособвинения "преждевременно" делать какие-либо выводы, не зная о состоянии человека. В итоге судья постановил направить запрос в Краевую клиническую больницу. Вопрос о принудительном приводе подсудимой же будет решен, если это будет "целесообразно", отметил судья. Следующее заседание должно состояться 18 мая.

Светлана Кербер / Фото: amic.ru

За что судят Клюшникову и Кербер?

По версии следствия, Клюшникова фиктивно устроила Кербер своим помощником и передавала в АКЗС документы с недостоверной информацией о выполненных ею рабочих обязанностях. Всего помощница проработала четыре года, за которые получила более 3,1 млн рублей. Этими деньгами она распорядилась по своему усмотрению, считает следствие.

Правоохранители задержали Людмилу Клюшникову в ноябре 2025 года. 21 ноября ее заключили под стражу до 11 января 2026-го. В декабре Октябрьский районный суд продлил Клюшниковой и Кербер срок заключения в СИЗО. Однако защита подала апелляцию, и мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

В конце января Октябрьский районный суд временно отстранил Клюшникову от исполнения своих обязанностей. 16 апреля стало известно о направлении дела в отношении Клюшниковой и Кербер в Центральный районный суд.

В феврале были задержаны и другие депутаты АКЗС от КПРФ Андрей Чернобай и Юрий Кропотин, которых также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они устроили на должности помощников своих знакомых, которые никакой работы не выполняли, из-за чего бюджетные деньги были похищены.