Депутат АКЗС Клюшникова не явилась на первое заседание по своему делу
28 апреля в Барнауле стартовал процесс по делу Клюшниковой и ее помощницы, но заседание продлилось менее десяти минут
28 апреля 2026, 16:31, ИА Амител
Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) от фракции КПРФ Людмила Клюшникова, которую подозревают в особо крупном мошенничестве, не явилась на первое заседание по своему делу из-за госпитализации. Теперь полноценный процесс, вероятно, начнется только в середине мая.
Первое заседание
Процесс против Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стартовал в Центральном районном суде Барнаула 28 апреля. Однако сама Клюшникова на первое заседание не пришла, так как сейчас она находится в Краевой клинической больнице. Об этом сообщил судье ее адвокат и представил соответствующую справку. Кербер же на суд явилась и выразила готовность к процессу, однако без депутата рассмотрение дела решили не начинать.
Адвокат Клюшниковой сообщил, что пока точной даты выписки подсудимой из больницы нет, а предварительно ее лечение завершится 30 апреля. Суд решил запросить в медучреждении информацию о выписке и диагнозе обвиняемой. Следующее заседание судья назначил на 5 мая. Однако адвокаты отметили, что они не смогут присутствовать на процессе, и заседание, вероятно, перенесут "ближе к середине месяца", рассказал один из защитников.
За что судят Клюшникову и Кербер?
Следствие считает, что Клюшникова фиктивно устроила Кербер на должность своего помощника и предоставляла в АКЗС документы, содержащие недостоверную информацию о выполненных ею рабочих обязанностях. За четыре года помощница Кербер получила более 3,1 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, сказано в обвинительном заключении.
Людмилу Клюшникову задержали в ноябре 2025 года. 21 ноября ее отправили в СИЗО до 11 января 2026-го. В декабре Октябрьский районный суд продлил Клюшниковой и Кербер срок пребывания под стражей, однако затем суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде.
В конце января Октябрьский районный суд принял решение о временном отстранении Клюшниковой от исполнения своих обязанностей. 16 апреля стало известно, что дело против Клюшниковой и Кербер направили в Центральный районный суд.
Кроме того, в феврале правоохранители задержали депутатов АКЗС от КПРФ Андрея Чернобая и Юрия Кропотина, которых также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что и Чернобай, и Кропотин также наняли фиктивных помощников, в результате чего из бюджета были похищены деньги.
17:23:30 28-04-2026
Бедная захворала.
17:50:36 28-04-2026
Надо было под стражей держать! Четко привозят/увозят. Без срывов! А теперь началось, болею, адвокат занят, время нет. Столько дел, столько дел, ещё этот суд прицепился)))
19:59:14 28-04-2026
Что значит "фиктивно устроила", имея легальное право нанять помощника (как и любой из прочих депутатов!) и реализовав оное на практике?