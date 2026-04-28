Депутат АКЗС Клюшникова не явилась на первое заседание по своему делу

28 апреля в Барнауле стартовал процесс по делу Клюшниковой и ее помощницы, но заседание продлилось менее десяти минут

28 апреля 2026, 16:31, ИА Амител

Людмила Клюшникова на суде / Фото: amic.ru

Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) от фракции КПРФ Людмила Клюшникова, которую подозревают в особо крупном мошенничестве, не явилась на первое заседание по своему делу из-за госпитализации. Теперь полноценный процесс, вероятно, начнется только в середине мая.

Первое заседание

Процесс против Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стартовал в Центральном районном суде Барнаула 28 апреля. Однако сама Клюшникова на первое заседание не пришла, так как сейчас она находится в Краевой клинической больнице. Об этом сообщил судье ее адвокат и представил соответствующую справку. Кербер же на суд явилась и выразила готовность к процессу, однако без депутата рассмотрение дела решили не начинать.

Адвокат Клюшниковой сообщил, что пока точной даты выписки подсудимой из больницы нет, а предварительно ее лечение завершится 30 апреля. Суд решил запросить в медучреждении информацию о выписке и диагнозе обвиняемой. Следующее заседание судья назначил на 5 мая. Однако адвокаты отметили, что они не смогут присутствовать на процессе, и заседание, вероятно, перенесут "ближе к середине месяца", рассказал один из защитников.

Светлана Кербер на суде / Фото: amic.ru

За что судят Клюшникову и Кербер?

Следствие считает, что Клюшникова фиктивно устроила Кербер на должность своего помощника и предоставляла в АКЗС документы, содержащие недостоверную информацию о выполненных ею рабочих обязанностях. За четыре года помощница Кербер получила более 3,1 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, сказано в обвинительном заключении.

Людмилу Клюшникову задержали в ноябре 2025 года. 21 ноября ее отправили в СИЗО до 11 января 2026-го. В декабре Октябрьский районный суд продлил Клюшниковой и Кербер срок пребывания под стражей, однако затем суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде.

В конце января Октябрьский районный суд принял решение о временном отстранении Клюшниковой от исполнения своих обязанностей. 16 апреля стало известно, что дело против Клюшниковой и Кербер направили в Центральный районный суд.

Кроме того, в феврале правоохранители задержали депутатов АКЗС от КПРФ Андрея Чернобая и Юрия Кропотина, которых также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что и Чернобай, и Кропотин также наняли фиктивных помощников, в результате чего из бюджета были похищены деньги.